Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ресторан IL Molino відкриють на Центральному залізничному вокзалі Києва

Ірина Маймур 19 грудня 2025
432

Мережа ресторанів IL Molino виграла тендер на розміщення закладу на Центральному залізничному вокзалі Києва. Новий ресторан працюватиме між 9-ю та 10-ю коліями — у зоні з одним із найбільших пасажирських трафіків у країні.

Про це в коментарі проєкту «Реве та стогне ресторатор» розповіла тімлідер IL Molino Ірина Борець.

Ресторан на вокзалі стане 15-м у мережі. Він займатиме 108 м² разом із посадковими місцями. Заклад створюють із нуля: раніше на цій локації працювали торгові кіоски, тож приміщення потребує повної інженерної та технологічної адаптації.

Для локації запускають спеціально адаптований формат із фокусом на швидке обслуговування пасажирів. Основу меню складатимуть три види піци: класична стандартного розміру, для одного відвідувача й у формі ріжка. Також передбачені take-away, попередні замовлення та спеціальне пакування для подорожей. Водночас у меню залишаться фірмові позиції бренду — зокрема лазанья та тірамісу.

У відкриття ресторану планують інвестувати близько 6,5 мільйона гривень. Інвестиції охоплюють повний цикл робіт — від перепланування та інженерної підготовки до встановлення професійного кухонного обладнання. Через специфіку вокзальної інфраструктури особливу увагу нададуть системам вентиляції та очищення повітря з багаторівневою фільтрацією, які відповідають вимогам об’єктів із високим пасажирським потоком.

Офіційну дату відкриття ресторану поки що не оголосили.

Фото: IL Molino; Українська Рада Торгових Центрів
Мітки
Новини
Читайте також
Журналісти призначили ШІ керувати торговим автоматом — він роздав усе задарма «Зоотрополіс 2» задав тренд на отруйних змій як домашніх тварин у Китаї Супутник Starlink Ілона Маска вибухнув на орбіті — уламки згорять в атмосфері за кілька тижнів Першу леді Франції звинуватили в приниженні жінок — справу передали до суду
Екзобіологічне Discovery: яким вийшов «Аватар: Вогонь і попіл» 19 грудня 2025 Куди піти в Києві 20–21 грудня: різдвяні події в Арсеналі, вінтажний маркет у «Салюті» й денна вечірка в Closer 18 грудня 2025 «Ножі наголо: Прокинься, покійнику»: якою вийшла третя частина франшизи Netflix 18 грудня 2025 Із Аляски з любов'ю: травелог Марко Черветті з краю Землі 17 грудня 2025 Френк Гері проти всіх: що треба знати про найскандальнішого архітектора нашого часу 17 грудня 2025 «Коли демонтуєш статую, втрачаєш шанс працювати з історією». Що іноземні митці радять робити з пам’ятниками росіянам 16 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.