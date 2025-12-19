Ресторан IL Molino відкриють на Центральному залізничному вокзалі Києва

Мережа ресторанів IL Molino виграла тендер на розміщення закладу на Центральному залізничному вокзалі Києва. Новий ресторан працюватиме між 9-ю та 10-ю коліями — у зоні з одним із найбільших пасажирських трафіків у країні.

Про це в коментарі проєкту «Реве та стогне ресторатор» розповіла тімлідер IL Molino Ірина Борець.

Ресторан на вокзалі стане 15-м у мережі. Він займатиме 108 м² разом із посадковими місцями. Заклад створюють із нуля: раніше на цій локації працювали торгові кіоски, тож приміщення потребує повної інженерної та технологічної адаптації.

Для локації запускають спеціально адаптований формат із фокусом на швидке обслуговування пасажирів. Основу меню складатимуть три види піци: класична стандартного розміру, для одного відвідувача й у формі ріжка. Також передбачені take-away, попередні замовлення та спеціальне пакування для подорожей. Водночас у меню залишаться фірмові позиції бренду — зокрема лазанья та тірамісу.

У відкриття ресторану планують інвестувати близько 6,5 мільйона гривень. Інвестиції охоплюють повний цикл робіт — від перепланування та інженерної підготовки до встановлення професійного кухонного обладнання. Через специфіку вокзальної інфраструктури особливу увагу нададуть системам вентиляції та очищення повітря з багаторівневою фільтрацією, які відповідають вимогам об’єктів із високим пасажирським потоком.

Офіційну дату відкриття ресторану поки що не оголосили.