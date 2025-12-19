Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Зоотрополіс 2» задав тренд на отруйних змій як домашніх тварин у Китаї

Артем Черничко 19 грудня 2025
460

Мультфільм «Зоотрополіс 2» став не лише касовим хітом у Китаї, а й причиною зростання інтересу до отруйних змій як домашніх тварин. Про це пише CNN.

В анімаційному фільмі з’явився харизматичний синій змій Ґері Де’Снейк, якого озвучив лауреат «Оскара» Ке Хюї Кван. Образ настільки сподобався глядачам, що частина фанатів вирішила: такого самого змія треба мати вдома.

Видання поспілкувалося з 21-річним Ці Вейхао з провінції Цзянсі — фанатом рептилій. Через кілька днів після перегляду мультфільму він придбав отруйну індонезійську гадюку підродини ямкоголових, що стала прообразом Ґері.

За його словами, «Зоотрополіс 2» допоміг змінити сприйняття плазунів: у його очах вони стали істотами, яких неправильно розуміли та які заслуговують на повагу: «Мені подобається його ентузіазм і почуття відповідальності», — каже Ці Вейхао про персонажа мультфільму.

Водночас він визнає, що тримати вдома тварину, здатну вбити за найменшого стресу, — рішення сумнівне.

Навіть попри те, що Ґері — отруйна гадюка, після виходу мультфільму китайські онлайн-магазини зафіксували різкий стрибок пошукових запитів і цін на таких змій. Деякі продавці навіть пропонували доставку, хоча пересилання живих тварин і токсинів заборонене.

Володіння ямкоголовими в Китаї не є повністю незаконним, але державні медіа вже почали застерігати громадян, намагаючись зупинити хвилю захоплення до того, як вона закінчиться серйозними інцидентами. На початку грудня, через кілька тижнів після прем’єри фільму, великі торгові платформи почали масово видаляти оголошення про продаж отруйних змій.

«Зоотрополіс 2» — американський анімаційний комедійно-пригодницький фільм студії Walt Disney Animation Studios, знятий режисерами Джаредом Бушем і Байроном Говардом. Це продовження мультфільму «Зоотрополіс» 2016 року.

У центрі сюжету — поліцейська кролиця Джуді Гоппс і лис-аферист Нік Вайлд, які об’єднуються, щоб вистежити нового загадкового мешканця міста — рептилію Гері Де’Снейка. Розслідування змушує героїв не лише розкрити таємницю, а й боротися за власну репутацію.

