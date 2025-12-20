Кінотеатр «Загреб» у Києві не зноситимуть: його перетворять на культурний центр

Київрада виділила кошти на проєкт перетворення кінотеатру «Загреб» у Голосіївському районі міста на культурний центр.

Про це повідомила депутатка Київради Олеся Пинзеник.

18 грудня депутати підтримали бюджетну пропозицію, яка передбачає фінансування розроблення кошторису та проєктування. За словами Пинзеник, майбутній культурний центр буде доступним для дітей, людей літнього віку, ветеранів і маломобільних груп населення.

За основу планують узяти приклад трансформації кінотеатру «Краків», який після реконструкції працює як багатофункціональний культурний кластер.

Кінотеатр «Загреб» розташований на Голосіївському проспекті, 116. Будівлю звели в 1989 році, а із середини 1990-х вона припинила роботу й перебувала в аварійному стані. У різні роки приміщення намагалися відновити, зокрема здавали в оренду.

У 2021 році Київрада вже ухвалювала рішення про можливе знесення будівлі та пошук інвестора для нового будівництва. Орієнтовну вартість такого проєкту тоді оцінювали в 510 мільйонів гривень. Втім, нині місто відмовилося від цієї ідеї на користь збереження будівлі.

«Загреб» перебуває на балансі комунального підприємства «Київський культурний кластер» (раніше — «Київкінофільм»). Кінотеатр не включений до програми приватизації, а земельна ділянка площею 1,3 гектара наразі не передана у власність.

У КМДА раніше заявляли, що стратегія міста передбачає перетворення занедбаних муніципальних кінотеатрів на багатофункціональні культурні простори — за цією моделлю вже працює «Краків» із 2023 року.