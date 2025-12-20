У Маріуполі окупанти «відновлюють» Український дім, зруйнований ними на початку вторгнення

Російська окупаційна влада заявила про початок так званого відновлення будівлі «Українського дому» в тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За інформацією міськради, ремонтом будівлі опікуватиметься Санкт-Петербург. Там зазначають, що за чотири роки окупації «Український дім» повністю занепав і двічі пережив пожежі. У міській раді наголошують: загарбники намагаються подати ремонт як частину «відродження» міста, яке самі ж цілеспрямовано знищували, аби приховати власні воєнні злочини.

До повномасштабного вторгнення «Український дім» був одним із культурних центрів Маріуполя. У 2021 році тут розпочали масштабну реконструкцію — будівлю планували перетворити на сучасний концертний хаб із новою сценою, технічним обладнанням і просторами для творчих занять дітей.

Навесні 2022 року в приміщенні «Українського дому» від російських бомбардувань переховувалися мирні жителі. Попри це, будівлю обстріляли. Після захоплення міста палац культури неодноразово горів. Першу пожежу зафіксували 20 грудня 2022 року, ще одну — у липні 2023-го.

У Маріупольській міській раді підкреслюють, що нинішні заяви окупаційної влади про «відновлення» не мають нічого спільного з реальним збереженням культурної спадщини міста.