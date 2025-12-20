Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Sony купує легендарну франшизу Peanuts з персонажами Снупі та Чарлі Брауном

Ірина Маймур 20 грудня 2025
Японська корпорація Sony отримала контроль над брендом Peanuts, відомим персонажами Снупі та Чарлі Брауном.

Про це повідомляє The Guardian.

Кадр із фільму «Снупі та Чарлі Браун: Дрібнота у кіно». Фото: 2015 Twentieth Century Fox Film / Collection ChristopheL via AFP

Компанія збільшила свою частку в Peanuts Holdings до 80%, викупивши 41% у канадської WildBrain за 630 мільйонів канадських доларів (близько $460 мільйонів).

Sony почала формувати частку в Peanuts у 2018 році. Після завершення угоди решта 20% залишиться у родини Чарльза Шульца, автора коміксу.

Комікс Peanuts уперше з’явився в американських газетах у 1950 році й виходив щодня до смерті Шульца у 2000-му. Згодом мальопис перетворився на глобальну франшизу з телевізійними проєктами, іграшками, фільмами та тематичними парками.

У Sony зазначили, що угода укладається у стратегію компанії, пов’язану з розвагами та оригінальним контентом. CEO Sony Music Entertainment Шунсуке Мурамацу заявив, що збільшення частки дозволить активніше розвивати цінність бренду Peanuts, спираючись на глобальну мережу та експертизу групи.

Водночас WildBrain залишиться залученою до роботи з Peanuts: компанія продовжить займатися ліцензуванням, виробництвом і дистрибуцією в межах багаторічної сервісної угоди.

У жовтні Apple TV оголосив продовження домовленості про статус ексклюзивного стримінг-дому для Peanuts до 2030 року — зокрема із виробництвом нового анімаційного фільму про Снупі та Чарлі Брауна.

