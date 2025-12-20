Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Римі запроваджують плату за наближення до фонтану Треві

Ірина Маймур 20 грудня 2025
З 1 лютого 2026 року туристи, які захочуть підійти впритул до фонтану Треві в Римі, повинні будуть сплатити 2 євро.

Про це повідомив мер міста Роберто Гуальтьєрі, пише Reuters.

Фонтан Треві в Римі. Фото: Seyit Konyali / ANADOLU / Anadolu via AFP

Фонтан, розташований на громадській площі, і надалі можна буде оглядати безкоштовно з відстані, однак для наближення доведеться придбати квиток. Для мешканців Рима доступ залишиться вільним.

За словами мера, нововведення має зменшити хаотичні туристичні потоки та принести місту близько 6,5 мільйона євро на рік.

«Два євро — це небагато, і це допоможе впорядкувати потік відвідувачів», — зазначив Гуальтьєрі.

Фонтан Треві — один із головних туристичних символів Рима. Пам’ятку завершили в 1762 році, вона є шедевром пізнього бароко та зображає Океана — бога води. За традицією туристи кидають у фонтан монету, щоб гарантувати повернення до міста. У 2025 році його відвідали близько 9 мільйонів людей.

Запровадження плати за доступ до Треві є частиною ширшої стратегії Італії з монетизації культурної спадщини. Зокрема, з 2023 року вхід до римського Пантеону став платним і коштує 5 євро. Венеція запровадила туристичний збір у пікові дні, а у Вероні почали брати плату за доступ до балкона Джульєтти.

Також мер Рима анонсував, що з лютого 2026 року ще п’ять менш відомих культурних об’єктів міста, які нині є безкоштовними, також стануть платними — вхід коштуватиме 5 євро.

