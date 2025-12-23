Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

На Львівщині під час ремонту траси знищили мозаїчну зупинку

Ірина Маймур 23 грудня 2025
У Львівській області під час ремонту траси Львів — Рава-Руська знищили мозаїчну автобусну зупинку в селі Смереків.

Про це повідомив автор телеграм-каналу NE:Urban Сергій Момотюк.

«Про те, що ця зупинка ймовірно буде втраченою, я писав раніше. Про те, що її потрібно зберегти під час ремонту, мало бути очевидним і без додаткових звернень. Але ж “розумні люди” краще знають, що робити зі спадщиною», — написав Момотюк.

Як зазначав урбаніст раніше, проблема виходить далеко за межі однієї локації. Більшість українських мозаїк у публічному просторі досі не мають охоронного статусу, через що регулярно зникають під час ремонтів або реконструкцій — не через аварійний стан, а через відсутність рішень щодо збереження.

Переважна частина таких мозаїк не містить комуністичних гасел чи пропагандистських радянських символів. Навпаки, вони часто відображають локальні сюжети — історію громади, природу, повсякденне життя та регіональну ідентичність.

Автор телеграм-каналу «кінцева» Олег Левій звернув увагу на абсурдність ситуації в контексті самого проєкту ремонту дороги. За його словами, трасу Львів — Рава-Руська планують доповнити велодоріжкою з польського кордону до Львова — першим офіційним окремим веломаршрутом для європейських туристів в Україну. Знищену зупинку можна було адаптувати під цей маршрут — як місце для відпочинку, обіду чи дрібного ремонту велосипедів. Натомість об’єкт знищили без спроби інтеграції в нову інфраструктуру.

