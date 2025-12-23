Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У ChatGPT тепер можна налаштовувати тон відповідей та емодзі

Ірина Маймур 23 грудня 2025
487

Компанія OpenAI оновила налаштування персоналізації ChatGPT — тепер користувачі можуть регулювати «теплоту» тону, рівень ентузіазму та використання емодзі у відповідях чатбота.

Про це повідомили в OpenAI.

Нові параметри з’явилися в меню Personalization. Для характеристик «Теплий», «Захоплений», «Заголовки та списки» та «Емодзі» користувачі можуть обрати значення «більше», «менше» або «за замовчуванням».

Ці інструменти доповнюють функцію вибору «базового стилю і тону» («Професійний», «Відвертий» і «Дивакуватий»).

Питання тону й «людяності» ChatGPT стало однією з ключових тем для OpenAI у 2025 році. Раніше компанія відкликала одне з оновлень після скарг користувачів на надмірну улесливість відповідей. Пізніше OpenAI також скоригувала поведінку GPT-5, зробивши модель «теплішою» після критики за надто стриманий стиль.

Водночас частина дослідників і критиків ШІ застерігають від надмірної емоційності чатботів. На їхню думку, схильність алгоритмів хвалити користувачів і підтверджувати їхні переконання може формувати «темні патерни» — спричинити звикання та негативно впливати на психічне здоров’я.

Фото: Solen Feyissa / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Японський дизайнер створив світильник у формі пачки паперу Китайське безпілотне таксі Baidu запрацює в Лондоні вже 2026 року Французький курорт зробив лижі безкоштовними — щоб не збанкрутувати Режисер «Чорнобиля» зніме серіал Netflix за грою Assassin’s Creed
Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 16 21 грудня 2025 50 ідей від БЖ для новорічних подарунків 19 грудня 2025 Екзобіологічне Discovery: яким вийшов «Аватар: Вогонь і попіл» 19 грудня 2025 Куди піти в Києві 20–21 грудня: різдвяні події в Арсеналі, вінтажний маркет у «Салюті» й денна вечірка в Closer 18 грудня 2025 «Ножі наголо: Прокинься, покійнику»: якою вийшла третя частина франшизи Netflix 18 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.