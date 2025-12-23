У ChatGPT тепер можна налаштовувати тон відповідей та емодзі

Компанія OpenAI оновила налаштування персоналізації ChatGPT — тепер користувачі можуть регулювати «теплоту» тону, рівень ентузіазму та використання емодзі у відповідях чатбота.

Про це повідомили в OpenAI.

You can now adjust specific characteristics in ChatGPT, like warmth, enthusiasm, and emoji use.



Now available in your "Personalization" settings. pic.twitter.com/7WSkOQVTKU — OpenAI (@OpenAI) December 19, 2025

Нові параметри з’явилися в меню Personalization. Для характеристик «Теплий», «Захоплений», «Заголовки та списки» та «Емодзі» користувачі можуть обрати значення «більше», «менше» або «за замовчуванням».

Ці інструменти доповнюють функцію вибору «базового стилю і тону» («Професійний», «Відвертий» і «Дивакуватий»).

Питання тону й «людяності» ChatGPT стало однією з ключових тем для OpenAI у 2025 році. Раніше компанія відкликала одне з оновлень після скарг користувачів на надмірну улесливість відповідей. Пізніше OpenAI також скоригувала поведінку GPT-5, зробивши модель «теплішою» після критики за надто стриманий стиль.

Водночас частина дослідників і критиків ШІ застерігають від надмірної емоційності чатботів. На їхню думку, схильність алгоритмів хвалити користувачів і підтверджувати їхні переконання може формувати «темні патерни» — спричинити звикання та негативно впливати на психічне здоров’я.