У Лондоні з’явилися дві нові роботи Бенксі — вони майже ідентичні

У Лондоні напередодні Різдва з’явилися одразу дві нові роботи Бенксі. Мурали дуже схожі між собою: двоє дітей у зимовому одязі лежать на землі, а один із них показує пальцем у небо. Роботи з’явилися з різницею в кілька днів.

Перший малюнок помітили 20 грудня біля хмарочоса Centre Point поруч із Tottenham Court Road. Другий — на воротах гаражів у районі Bayswater. Сам Бенксі підтвердив, що це справа його рук, у своєму Instagram. На фото видно, як палець дитини вказує на червоне світло крана поруч, яке візуально перетворюється на різдвяну зірку.

Мистецтвознавці схиляються до думки, що ці твори відсилають до теми дитячої безпритульності, яка особливо гостро відчувається у святковий період. Локація біля Centre Point додає ще одного сенсу: будівля в минулому була символом протестів проти житлової кризи й дала назву благодійній організації Centrepoint, яка допомагає знедоленій молоді.

Нові мурали видаються стриманішими на тлі попередніх робіт Бенксі цього року. У вересні художник викликав резонанс малюнком біля Королівського суду. Через те, що там був зображений суддя, котрий замахувався молотком на протестувальника, малюнок швидко прибрали. Його сприйняли як пряму критику дій британської влади щодо активістів.