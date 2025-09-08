Бенксі створив мурал на будівлі суду в Лондоні — його одразу приховали

На стіні Королівського суду в Лондоні з'явилася нова провокаційна робота анонімного художника Banksy. На ній зображено суддю, що б'є безпомічного протестувальника.

Охоронці швидко закрили твір металевими листами, пише The Guardian.

Banksy підтвердив своє авторство, опублікувавши фото муралу в інстаграмі.

Малюнок з'явився лише через два дні після того, як у Лондоні затримали кілька сотень учасників акції на підтримку забороненої британським урядом мережі Palestine Action. На муралі зображений протестувальник, що лежить на землі, тримаючи білий плакат із червоною плямою, схожою на кров.

Banksy відомий своїми гострими політичними висловлюваннями. Його роботи часто висміюють владу, критикують соціальну несправедливість, війну та капіталізм. У 2022 році художник створив сім графіті в українських містах, які постраждали від війни.