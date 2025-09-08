Бенксі створив мурал на будівлі суду в Лондоні — його одразу приховали

385
Артем Черничко
share share

На стіні Королівського суду в Лондоні з'явилася нова провокаційна робота анонімного художника Banksy. На ній зображено суддю, що б'є безпомічного протестувальника.

Охоронці швидко закрили твір металевими листами, пише The Guardian.

Banksy підтвердив своє авторство, опублікувавши фото муралу в інстаграмі.

Малюнок з'явився лише через два дні після того, як у Лондоні затримали кілька сотень учасників акції на підтримку забороненої британським урядом мережі Palestine Action. На муралі зображений протестувальник, що лежить на землі, тримаючи білий плакат із червоною плямою, схожою на кров.

Banksy відомий своїми гострими політичними висловлюваннями. Його роботи часто висміюють владу, критикують соціальну несправедливість, війну та капіталізм. У 2022 році художник створив сім графіті в українських містах, які постраждали від війни.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 08 вересня 2025
share share
Ресторан-щука, заправка-чайник: гід дивною архітектурою США Ресторан-щука, заправка-чайник: гід дивною архітектурою США Український стартап створив електромобіль для водіїв у кріслах колісних Український стартап створив електромобіль для водіїв у кріслах колісних Питання Житнього ринку зняли з порядку денного Київради після тиску громади Питання Житнього ринку зняли з порядку денного Київради після тиску громади OpenAI створює перший повнометражний мультфільм за допомогою ШІ OpenAI створює перший повнометражний мультфільм за допомогою ШІ
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.