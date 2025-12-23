«Ти — космос» став другим найкасовішим українським фільмом 2025 року

Науково-фантастичний фільм Павла Острікова «Ти — космос» за підсумками п’яти вікендів у прокаті став другим найкасовішим українським фільмом 2025 року.

Про це команда стрічки повідомила в соцмережах.

Фільм вийшов у прокат 20 листопада. За перший вікенд його подивилися 47 тисяч глядачів, а касові збори склали близько 9 мільйонів гривень. Загалом за п’ять тижнів прокату стрічка зібрала 53,4 мільйона гривень, а кількість глядачів сягнула 290 425 осіб.

Творці фільму зазначають, що такий результат став можливим завдяки підтримці глядачів і зацікавленості в українському кіно.

Найкасовішим українським фільмом 2025 року наразі залишається «Антарктида» Антона Птушкіна. За інформацією Forbes, станом на 26 листопада стрічка зібрала $1,77 мільйона.

За сукупними касовими зборами «Ти — космос» також входить до п’ятірки найкасовіших українських фільмів за всю історію прокату. Лідером рейтингу залишається «Мавка. Лісова пісня» ($4,27 мільйона). До першої п’ятірки також входять «Я, ти, він, вона» ($2,61 мільйона), «Скажене весілля» ($1,95 мільйона) та «Довбуш» ($1,87 мільйона).

Фільм розповідає про українського далекобійника Андрія Мельника, який вирушає у дворічний політ до найближчої чорної діри на вантажному космічному кораблі. Під час місії Земля вибухає, і герой лишається єдиною живою людиною у Всесвіті.

Згодом із ним на зв’язок виходить французька науковиця Катрін. Вони вирішують летіти назустріч одне одному — подорож триває ще три роки. Центральною темою стрічки стає самотність, яка поступово зближує героїв.