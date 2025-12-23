Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Харкові 2026 року почнуть будувати дві станції метро

Ірина Маймур 23 грудня 2025
898

У Харкові планують збудувати дві нові станції метро 2026 року. Йдеться про продовження Олексіївської (зеленої) лінії метрополітену.

Про це пише місцеве медіа «Думка» з посиланням на проєкт Програми соціального й економічного розвитку Харківської області.

Нові станції матимуть назви «Державінська» та «Одеська». Загальна вартість проєкту становить €320 мільйонів. Фінансування надають два європейські банки: Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк — по €160 мільйонів кожен на умовах кредиту.

Проєкт також передбачає продовження третьої лінії метро на 3,47 кілометра, будівництво підземного електродепо «Олексіївське» (його вирішили розмістити під землею на вимогу банків), а також закупівлю нових поїздів.

Перший етап конкурсу з вибору підрядника планують розпочати в лютому 2026 року, а фінальний договір мають підписати в червні.

Для реалізації проєкту в місті вже викупили 86 земельних ділянок і об’єктів нерухомості. На це з міського бюджету витратили €5,3 мільйона.

Фото: Харківський метрополітен
