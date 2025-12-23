Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Музею історії України передали меч епохи Київської Русі, знайдений під Радомишлем

Ірина Маймур 23 грудня 2025
Національному музею історії України передали унікальний меч епохи Київської Русі, який випадково знайшли поблизу Радомишля в Житомирській області.

Про це повідомили в музеї.

Артефакт датують другою половиною X — початком XI століття. Меч знайшли Віктор Мощенко та його донька Наталія. Вони передали його музею разом із двома сокирами.

За словами музейників, такими мечами були озброєні варязькі дружини київських князів. Попри пошкодження, на знахідці збереглися важливі елементи: бронзова бутероль (наконечник піхов) зі срібною інкрустацією, а також орнаментовані деталі руків’я та хрестовини.

Місце знахідки має історичне значення. Радомишль — це територія колишнього племені древлян, яке мешкало на лівобережному Поліссі. Остаточно древлян підкорила 946 року княгиня Ольга, спаливши їхню столицю Іскоростень.

У музеї наголошують, що подібні артефакти часто потрапляють на чорний ринок, тому вчинок родини Мощенків допомагає боротися з незаконним обігом археологічних знахідок. Меч планують дослідити, а згодом — підготувати до експозиції. Також археологи обстежать місце, де його знайшли.

Родині, яка передала артефакт, вручили подяку та провели індивідуальну екскурсію музеєм.

Фото: Національний музей історії України
