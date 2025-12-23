Японський дизайнер створив світильник у формі пачки паперу

Дизайнер Наото Фукасава створив для бренду SIWA портативний світильник із традиційного японського паперу васі.

Про це пише designboom.

Світильник має форму стандартної пачки паперу формату A4 і буде випущений в обмеженій серії, всього 100 штук.

За основу дизайну Фукасава взяв образ звичайної пачки з 500 аркушів паперу A4. Замість офісного паперу він використав Naolon — міцний і водостійкий матеріал на основі васі, розроблений брендом SIWA.

За словами дизайнера, ключовим елементом об’єкта є саме папір, а не форма чи технічні деталі.

Розмір світильника — 55 × 210 × 297 мм, вага — 800 грамів. Вартість — 55 000 єн (приблизно $350).

До лампи додається спеціальний паперовий чохол для транспортування. Вбудований LED-модуль працює до п’яти годин на максимальній яскравості або до 170 годин — на мінімальній.