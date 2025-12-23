Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Японський дизайнер створив світильник у формі пачки паперу

Ірина Маймур 23 грудня 2025
Дизайнер Наото Фукасава створив для бренду SIWA портативний світильник із традиційного японського паперу васі.

Про це пише designboom.

Світильник має форму стандартної пачки паперу формату A4 і буде випущений в обмеженій серії, всього 100 штук.

За основу дизайну Фукасава взяв образ звичайної пачки з 500 аркушів паперу A4. Замість офісного паперу він використав Naolon — міцний і водостійкий матеріал на основі васі, розроблений брендом SIWA.

За словами дизайнера, ключовим елементом об’єкта є саме папір, а не форма чи технічні деталі.

Розмір світильника — 55 × 210 × 297 мм, вага — 800 грамів. Вартість — 55 000 єн (приблизно $350).

До лампи додається спеціальний паперовий чохол для транспортування. Вбудований LED-модуль працює до п’яти годин на максимальній яскравості або до 170 годин — на мінімальній.

Фото: SIWA / designboom
