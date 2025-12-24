Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Журналіст New York Times подав до суду на Google, Meta і OpenAI через навчання ШІ на книжках

Ірина Маймур 24 грудня 2025
Журналіст-розслідувач The New York Times Джон Керрейру подав позов до федерального суду Каліфорнії проти низки технологічних компаній, які працюють зі штучним інтелектом.

Він звинувачує їх у незаконному використанні захищених авторським правом книжок для навчання для навчання чатботів, пише Reuters.

Серед відповідачів — xAI, Anthropic, Google, OpenAI, Meta та Perplexity. До журналіста доєдналися ще п’ятеро письменників. Вони стверджують, що компанії копіювали їхні книжки й використовували для тренування великих мовних моделей (LLM) без дозволу правовласників.

Позов подали 22 грудня. Автори свідомо відмовилися від колективного формату, який зазвичай використовують у подібних справах. У судових матеріалах зазначено, що такий підхід вигідний технологічним компаніям, адже дозволяє врегулювати велику кількість претензій одним рішенням.

«Компанії, що працюють із LLM, не повинні мати змоги легко анулювати тисячі високовартісних позовів за мінімальними ставками», — йдеться в скарзі.

У позові також згадують попередній прецедент: у серпні Anthropic погодилася на мирову угоду на $1,5 мільярда в справі про використання книжок для навчання ШІ. Позивачі вказують, що учасники того врегулювання отримають лише близько 2 % від максимально можливої компенсації за законом США — до $150 тисяч за кожне порушення.

Reuters зазначає, що це перший подібний позов, у якому відповідачем виступає xAI. Представник Perplexity у коментарі Reuters заявив, що компанія «не індексує книжки».

Фото: Pawel Czerwinski / Unsplash
