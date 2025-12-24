Бренд Kith і стримінг HBO випустили колекцію, присвячену серіалу «Клан Сопрано»

Нью-йоркський стритвір-бренд Kith разом зі стримінговою платформою HBO представили капсульну колекцію, присвячену культовому серіалу «Клан Сопрано».

У рекламній кампанії дропу знявся Майкл Імперіолі, який виконав у серіалі роль Крістофера Молтісанті.

До колекції увійшли одяг, аксесуари та предмети для дому. Класичні силуети Kith — куртку Varsity, футболки й лонгсліви Vintage, светр Nelson Crewneck і худі Nelson Hoodie — доповнили принтами з кадрів серіалу, зображеннями персонажів і знакових локацій, зокрема крамниці Satriale’s та стриптиз-клубу Bada Bing!.

Усі речі виготовлені з бавовняного джерсі та флісу й мають оверсайз-крій.

Серед аксесуарів — бейсболки з вишивкою та спільним брендингом HBO і Kith, піни, запальнички Zippo з лазерним гравіюванням і дармовиси. У лінійці для дому — керамічна чашка із заставкою серіалу та неонова LED-вивіска.

Колекція Kith for The Sopranos надійшла в продаж 22 грудня — речі доступні в застосунку, на сайті та в офлайн-магазинах Kith.