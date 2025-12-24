Marvel показала перший трейлер фільму «Месники: Сходження Доктора Дума»

Компанія Marvel опублікувала довгоочікуваний перший трейлер фільму «Месники: Сходження Доктора Дума».

У трейлері з’являється Кріс Еванс у ролі Стіва Роджерса. Герой їде мотоциклом заміською дорогою, заходить у будинок, бере до рук форму Капітана Америки, а у фінальному кадрі тримає немовля на руках. Після цього на екрані з’являється напис: «Стів Роджерс повернеться в Месники: Сходження Доктора Дума».

Режисери стрічки Джо та Ентоні Руссо прокоментували реліз у соцмережах, натякнувши, що історія знову повертається до персонажа, з якого для них усе почалося. За їхніми словами, саме цей герой і ця історія стали точкою збору всієї команди.

«Месники: Сходження Доктора Дума» стане п’ятою частиною серії і 39-м фільмом кіновсесвіту Marvel. Головного антагоніста — Доктора Дума — зіграє Роберт Дауні-молодший. У фільмі також з’являться персонажі з різних гілок всесвіту Marvel: від оригінальних Людей Ікс і Фантастичної четвірки до повного складу Громовержців*.

Спочатку трейлер планували показувати лише в кінотеатрах перед сеансами «Аватар: Вогонь і попіл», однак через витоки та хаотичний розклад показів студія вирішила не тягнути й виклала відео онлайн.

Прем’єра «Месники: Сходження Доктора Дума» запланована в США на 18 грудня 2026 року. Коли стрічка вийде в українських кінотеатрах, стане відомо згодом.