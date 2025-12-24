У Києві оцифрували документацію всіх пам’яток Андріївського узвозу

У Києві завершили оцифрування технічної документації на всі 33 об’єкти культурної спадщини Андріївського узвозу.

Фахівці Департаменту комунальної власності КМДА відсканували понад 13 тисяч сторінок архівних матеріалів, повідомив директор відомства Андрій Гудзь.

За його словами, серед оцифрованих документів — унікальні справи, найстаріша з яких датована 1936 роком. Окрему цінність має документація на Андріївську церкву, зокрема інвентаризаційні матеріали 1940, 1959 та 2017 років.

У КМДА зазначають, що створення цифрових копій є стратегічно важливим кроком в умовах війни. Це дозволяє зберегти інформацію про пам’ятки архітектури у разі пошкодження або втрати паперових архівів через обстріли.

Крім того, цифровий архів використовуватимуть для контролю за реставраційними роботами та запобігання незаконним перебудовам.

У КМДА додають, що цифровізація архіву комунальної власності в місті продовжується.