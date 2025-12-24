Блогери перевірили, скільки складань витримує новий смартфон Samsung із трьома екранами

Південнокорейські блогери з каналу Omokgyo Electronics Shopping Mall запустили багатоденний стрім, у межах якого перевіряли на міцність новий розкладний смартфон Samsung Galaxy Z TriFold із трьома екранами.

Троє ведучих по черзі складали та розкладали смартфон годинами, фіксуючи кількість циклів і спостерігаючи за станом пристрою.

Сама Samsung запевняла, що Galaxy Z TriFold може витримати до 200 тисяч складань, але в руках у блогерів уже після приблизно 61 тисячі циклів один із двох шарнірів почав скрипіти, а після 121 тисячі аналогічні звуки з’явилися й у другому. Приблизно на позначці 144 тисячі складань механізм утратив жорсткість і смартфон більше не тримався повністю розкладеним без додаткового зусилля. При цьому блогери зазначили, що сам дисплей продовжував працювати без проблем.

Автори тесту окремо наголосили, що умови були навмисно жорсткими й далекими від реального сценарію використання. Смартфон складали без пауз протягом кількох днів, а для підрахунку циклів на екран встановили датчики, які могли додатково навантажувати шарніри. У повсякденному житті навряд чи хтось так експлуатуватиме пристрій, підсумували експериментатори.