У Чернігові покажуть виставку про життя митців під час війни

У Чернігові 28 грудня відкриють виставку фотографій, на яких задокументовано життя локальних митців під час повномасштабної війни.

Упродовж 2025 року фотографка Ольга Коваль створила портрети 14 митців, які працюють у Чернігові між виконанням військових завдань і під час відпусток — в умовах постійних повітряних тривог та обстрілів. Усі вони є учасниками проєкту Common Cause — архіву, що документує діяльність художників, музикантів, поетів і дизайнерів.

Проєкт Common Cause наприкінці 2024 року започаткувала художниця Олена Загребіна. Він фіксує творчість чернігівської спільноти «Культпросвіт», частина учасників якої після початку повномасштабної війни долучилася до військової служби.

Відкриття пройде 28 грудня в чернігівському музеї сучасного мистецтва «Пласт-Арт» о 16:00.