Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Чернігові покажуть виставку про життя митців під час війни

Ельміра Еттінгер 24 грудня 2025
134
У Чернігові покажуть виставку про життя митців під час війни

У Чернігові 28 грудня відкриють виставку фотографій, на яких задокументовано життя локальних митців під час повномасштабної війни.

Упродовж 2025 року фотографка Ольга Коваль створила портрети 14 митців, які працюють у Чернігові між виконанням військових завдань і під час відпусток — в умовах постійних повітряних тривог та обстрілів. Усі вони є учасниками проєкту Common Cause — архіву, що документує діяльність художників, музикантів, поетів і дизайнерів.

Проєкт Common Cause наприкінці 2024 року започаткувала художниця Олена Загребіна. Він фіксує творчість чернігівської спільноти «Культпросвіт», частина учасників якої після початку повномасштабної війни долучилася до військової служби.

Відкриття пройде 28 грудня в чернігівському музеї сучасного мистецтва «Пласт-Арт» о 16:00.

Фото: Ольга Коваль
Мітки
Новини
Читайте також
Louis Vuitton відкрив у Пекіні новий флагман з фасадом, що змінює колір У Берліні відкриють виставку з небаченими раніше картинами Девіда Лінча Хрещатик звільняють від МАФів: у центрі Києва почали демонтаж прострочених кіосків Блогери перевірили, скільки складань витримує новий смартфон Samsung із трьома екранами
Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 16 21 грудня 2025 50 ідей від БЖ для новорічних подарунків 19 грудня 2025 Екзобіологічне Discovery: яким вийшов «Аватар: Вогонь і попіл» 19 грудня 2025 Куди піти в Києві 20–21 грудня: різдвяні події в Арсеналі, вінтажний маркет у «Салюті» й денна вечірка в Closer 18 грудня 2025 «Ножі наголо: Прокинься, покійнику»: якою вийшла третя частина франшизи Netflix 18 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.