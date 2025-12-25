Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Вийшов тизер фільму «Гострі картузи: Безсмертний» з Кілліаном Мерфі

Ірина Маймур 25 грудня 2025
1303

Netflix оприлюднив перший тизер повнометражного фільму «Гострі картузи: Безсмертний» (Peaky Blinders: The Immortal Man), який продовжує історію культового серіалу про родину Шелбі.

Про це повідомляє Variety.

До ролі Томаса Шелбі повертається Кілліан Мерфі. У фільмі також з’являться Софі Рандл (Ада Торн), а також Стівен Грем і Нед Деннегі — союзники родини Шелбі Гейден Стагг і Чарлі Стронг.

Нових персонажів у стрічці втілять Ребекка Ферґюсон, Баррі Кіоґан, Тім Рот і Джей Лікурґо.

Сценарій написав шоуранер серіалу Стівен Найт, а режисером став Том Гарпер, який раніше працював над серіалами «Війна і мир», «Безсоромні» й окремими епізодами «Картузів».

Кадр із першого сезону серіалу: Caryn Mandabach Productions / Ti / Collection ChristopheL via AFP

Події фільму розгортаються під час Другої світової війни. У тизері основну увагу зосередили на Томмі Шелбі, не розкриваючи деталей сюжету. В описі до ролика йдеться: «Що ж сталося з відомим гангстером Томмі Шелбі?».

Прем’єра в кінотеатрах запланована на 6 березня 2026 року, а за два тижні фільм з’явиться на Netflix.

Мітки
Новини
Читайте також
В Одесі рятують птахів, постраждалих від витоку олії в море У Китаї заборонили обмін «непристойним» контентом у приватних чатах Дослідження показало, що класичні ігри про Маріо знижують ризик емоційного вигорання у дорослих «Пункти незламності» обладнають стабільним інтернетом
Fallout 2: серіал, який називають кращою екранізацією відеоігор 24 грудня 2025 Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 16 21 грудня 2025 50 ідей від БЖ для новорічних подарунків 19 грудня 2025 Екзобіологічне Discovery: яким вийшов «Аватар: Вогонь і попіл» 19 грудня 2025 Куди піти в Києві 20–21 грудня: різдвяні події в Арсеналі, вінтажний маркет у «Салюті» й денна вечірка в Closer 18 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.