Вийшов тизер фільму «Гострі картузи: Безсмертний» з Кілліаном Мерфі

Netflix оприлюднив перший тизер повнометражного фільму «Гострі картузи: Безсмертний» (Peaky Blinders: The Immortal Man), який продовжує історію культового серіалу про родину Шелбі.

Про це повідомляє Variety.

До ролі Томаса Шелбі повертається Кілліан Мерфі. У фільмі також з’являться Софі Рандл (Ада Торн), а також Стівен Грем і Нед Деннегі — союзники родини Шелбі Гейден Стагг і Чарлі Стронг.

Нових персонажів у стрічці втілять Ребекка Ферґюсон, Баррі Кіоґан, Тім Рот і Джей Лікурґо.

Сценарій написав шоуранер серіалу Стівен Найт, а режисером став Том Гарпер, який раніше працював над серіалами «Війна і мир», «Безсоромні» й окремими епізодами «Картузів».

Кадр із першого сезону серіалу: Caryn Mandabach Productions / Ti / Collection ChristopheL via AFP

Події фільму розгортаються під час Другої світової війни. У тизері основну увагу зосередили на Томмі Шелбі, не розкриваючи деталей сюжету. В описі до ролика йдеться: «Що ж сталося з відомим гангстером Томмі Шелбі?».

Прем’єра в кінотеатрах запланована на 6 березня 2026 року, а за два тижні фільм з’явиться на Netflix.