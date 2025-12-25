У Китаї заборонили обмін «непристойним» контентом у приватних чатах

У Китаї заборонили поширення «непристойних» матеріалів у приватних онлайн-повідомленнях і посилили покарання за розповсюдження порнографічного контенту.

Нові правила набудуть чинності з 1 січня, повідомляє The Washington Post.

Регулювання стосується, зокрема, приватних повідомлень у месенджерах — включно з WeChat. У китайській владі заявляють, що йдеться не лише про правове, а і про «моральне» питання та прагнення зберегти «чисте онлайн-середовище».

Експертка з дослідження китайського інтернету з Гонконзького баптистського університету Роуз Люцю назвала нові правила позитивним кроком для захисту дітей. Водночас вона застерігає, що їхнє застосування може бути надто широким і призвести до втручання держави в приватне життя.

Поштовхом до таких радикальних заходів став резонансний скандал навколо Telegram-групи MaskPark, де поширювали інтимні зображення жінок, зроблені без їхньої згоди. За інформацією державних медіа, група налічувала понад 100 тисяч учасників.

Реакція в китайських соцмережах на нові обмеження була змішаною: частина користувачів підтримала боротьбу з незаконним контентом, інші ж висловили занепокоєння посиленням контролю за приватним листуванням.