Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Китаї заборонили обмін «непристойним» контентом у приватних чатах

Ірина Маймур 25 грудня 2025
521

У Китаї заборонили поширення «непристойних» матеріалів у приватних онлайн-повідомленнях і посилили покарання за розповсюдження порнографічного контенту.

Нові правила набудуть чинності з 1 січня, повідомляє The Washington Post.

Регулювання стосується, зокрема, приватних повідомлень у месенджерах — включно з WeChat. У китайській владі заявляють, що йдеться не лише про правове, а і про «моральне» питання та прагнення зберегти «чисте онлайн-середовище».

Експертка з дослідження китайського інтернету з Гонконзького баптистського університету Роуз Люцю назвала нові правила позитивним кроком для захисту дітей. Водночас вона застерігає, що їхнє застосування може бути надто широким і призвести до втручання держави в приватне життя.

Поштовхом до таких радикальних заходів став резонансний скандал навколо Telegram-групи MaskPark, де поширювали інтимні зображення жінок, зроблені без їхньої згоди. За інформацією державних медіа, група налічувала понад 100 тисяч учасників.

Реакція в китайських соцмережах на нові обмеження була змішаною: частина користувачів підтримала боротьбу з незаконним контентом, інші ж висловили занепокоєння посиленням контролю за приватним листуванням.

Фото: Zhen Yao / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
В Одесі рятують птахів, постраждалих від витоку олії в море Вийшов тизер фільму «Гострі картузи: Безсмертний» з Кілліаном Мерфі Дослідження показало, що класичні ігри про Маріо знижують ризик емоційного вигорання у дорослих «Пункти незламності» обладнають стабільним інтернетом
Fallout 2: серіал, який називають кращою екранізацією відеоігор 24 грудня 2025 Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 16 21 грудня 2025 50 ідей від БЖ для новорічних подарунків 19 грудня 2025 Екзобіологічне Discovery: яким вийшов «Аватар: Вогонь і попіл» 19 грудня 2025 Куди піти в Києві 20–21 грудня: різдвяні події в Арсеналі, вінтажний маркет у «Салюті» й денна вечірка в Closer 18 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.