В Одесі рятують птахів, постраждалих від витоку олії в море

24 грудня на узбережжі Одещини та в акваторії Чорного моря виявили загиблих і знерухомлених птахів, які постраждали внаслідок витоку рослинної олії.

Про це повідомив директор Одеського зоопарку Ігор Беляков.

Причиною стало пошкодження резервуарів одного з підприємств в Одеському районі під час масованої ворожої атаки 20 грудня. У ємностях зберігалася соняшникова олія, яка потрапила в море й досягла узбережжя Одеси.

Через масляну плівку від олії на поверхні води птахи втрачали здатність рухатися, намокали та переохолоджувалися. Частина з них загинула.

Одеський зоопарк організував порятунок постраждалих птахів і тимчасово прихистив їх у себе. Волонтери збирали птахів на узбережжі та доставляли їх до зоопарку, де тварин очищували від олії та надавали необхідний догляд.

Врятовані птахи тимчасово перебуватимуть у зоопарку, доки не відновиться їхній природний захисний жировий шар, пошкоджений унаслідок забруднення.