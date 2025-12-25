Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

В Одесі рятують птахів, постраждалих від витоку олії в море

Ірина Маймур 25 грудня 2025
36

24 грудня на узбережжі Одещини та в акваторії Чорного моря виявили загиблих і знерухомлених птахів, які постраждали внаслідок витоку рослинної олії.

Про це повідомив директор Одеського зоопарку Ігор Беляков.

Причиною стало пошкодження резервуарів одного з підприємств в Одеському районі під час масованої ворожої атаки 20 грудня. У ємностях зберігалася соняшникова олія, яка потрапила в море й досягла узбережжя Одеси.

Через масляну плівку від олії на поверхні води птахи втрачали здатність рухатися, намокали та переохолоджувалися. Частина з них загинула.

Одеський зоопарк організував порятунок постраждалих птахів і тимчасово прихистив їх у себе. Волонтери збирали птахів на узбережжі та доставляли їх до зоопарку, де тварин очищували від олії та надавали необхідний догляд.

Врятовані птахи тимчасово перебуватимуть у зоопарку, доки не відновиться їхній природний захисний жировий шар, пошкоджений унаслідок забруднення.

Фото: Одеська обласна прокуратура
Мітки
Новини
Читайте також
У Китаї заборонили обмін «непристойним» контентом у приватних чатах Вийшов тизер фільму «Гострі картузи: Безсмертний» з Кілліаном Мерфі Дослідження показало, що класичні ігри про Маріо знижують ризик емоційного вигорання у дорослих «Пункти незламності» обладнають стабільним інтернетом
Fallout 2: серіал, який називають кращою екранізацією відеоігор 24 грудня 2025 Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 16 21 грудня 2025 50 ідей від БЖ для новорічних подарунків 19 грудня 2025 Екзобіологічне Discovery: яким вийшов «Аватар: Вогонь і попіл» 19 грудня 2025 Куди піти в Києві 20–21 грудня: різдвяні події в Арсеналі, вінтажний маркет у «Салюті» й денна вечірка в Closer 18 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.