«А-ба-ба-га-ла-ма-га» видасть мемуари Оззі Осборна українською

Українське видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га» випустить автобіографію фронтмена Black Sabbath Оззі Осборна.

Книга під назвою «Остання сповідь» вийде українською мовою у 2026 році. У ній Осборн відверто розповідає про свої хвороби, шлюб із Шерон, тусовки з легендарними музикантами (Слеш, Леммі, Кіт Мун, Джон Бонем), а також повернення на сцену заради прощального концерту Back To The Beginning у Villa Park.

Оззі Осборн виступає під час церемонії закриття Ігор Співдружності 8 серпня 2022 року. Фото: Andy Buchanan / AFP

Музикант помер у липні 2025 року у віці 76 років. В останні роки він мав серйозні проблеми зі здоров’ям: у 2020 році Оззі діагностували хворобу Паркінсона, а у 2023-му — пухлину в хребті. Через стан здоров’я Осборн був змушений скасувати низку світових турів.

Смерть музиканта настала за кілька тижнів після першого за 20 років возз’єднання Black Sabbath. Гурт виступив на фестивалі у Villa Park, а дружина артиста Шерон Осборн тоді назвала цей концерт «його прощанням із фанатами».

За понад пів століття кар’єри Оззі Осборн отримав п’ять премій «Греммі» та зірку на Голлівудській алеї слави.

Також стало відомо, що наступного року українською мовою вийдуть автобіографія Дейва Ґрола «Оповідач. Історії про життя та музику» та книга про історію гурту Linkin Park It starts with one. Їх готує до випуску видавництво «Лабораторія».