«ДахаБраха» випустили альбом «Птах» — перший за п’ять років

Ірина Маймур 26 грудня 2025
Український етно-хаос-гурт «ДахаБраха» презентував новий альбом «Птах» — це перший реліз за п’ять років.

До платівки увійшли 14 композицій, серед яких — фіт із Сергієм Жаданом.

Гурт ДахаБраха. Фото: Анастасія Водченко

Частину пісень для альбому написали ще до початку повномасштабного вторгнення, однак за роки великої війни вони набули нових сенсів, зазначають музиканти.

У «Птахові» гурт поєднує обрядові пісні, мінорну лірику та більш іронічні треки. Серед них — композиція «Янки», яку включили до альбому на прохання слухачів. Фокус-треком стала пісня «Трипільське техно».

«До цієї збірки увійшли композиції, створені в різні часи й за різних обставин. Альбом строкатий стилістично й жанрово, можливо, навіть трохи хаотичний. Та хаос як першооснова народження чогось нового ніколи нас не лякав. Віримо, що ця музика для когось стане наснагою, для когось — надією, для когось — простором для роздумів або незвіданою подорожжю до нашого музичного всесвіту», — коментують учасники гурту.

Запис альбому відбувався в Києві, на студії Kaska. За звук і зведення більшості треків відповідав Лесик Омодада — учасник гуртів «Пиріг і Батіг» та Tik Tu.

Обкладинку альбому створив Марко Галаневич. Пташині мотиви, які давно присутні в його живописі, стали центральним візуальним символом релізу.

«З-поміж девʼяти чи десяти варіантів оформлення більшість картин слугували лотами на благодійних аукціонах під час нещодавніх гастролей у США. Роботу, що була другою в списку претендентів, придбали в Каліфорнії за $2600 на підтримку Сил оборони України», — ділиться Марко Галаневич.

Оригінал, який зрештою став обкладинкою «Птаха», вирішили поки не виставляти на продаж.

Новий альбом «ДахаБраха» можна послухати на всіх музичних платформах за посиланням.

