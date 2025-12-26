Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Після 30 років забуття: як виглядає втілена мозаїка в Кам’янці на Черкащині

Ельміра Еттінгер 26 грудня 2025
500

Дослідниця монументального мистецтва Юлія Мельник показала, як виглядає змонтована мозаїка в місті Кам’янка на Черкащині, яку втілили тільки через 30 років.

Панно майже три десятиліття пролежало в розібраному стані в сараї школи села Тимошівки. Фрагменти випадково виявили 2020 року, а завдяки організаторці Kamianka Music Fest Вікторії Зубенко ця історія набула розголосу.

Активістам вдалося встановити автора твору — ним виявився художник Микола Теліженко. Митець розробив ескіз цієї роботи, проте не знав, що його зрештою було реалізовано. Він хотів показати тему материнства: «У центрі — жінка, подібна на іконописну Матір Божу. Я обрав такий образ, оскільки жінка — то є святе. І все материнство —- це знак святості».

«Автору сказали, що ескіз не сподобався, хоча насправді бригада майстрів виконала замовлення без його відома, отримавши від голови колгоспу за роботу п’ять кабанів», — зауважила Мельник.

Однак уже готову мозаїку так і не змонтували. Лише 2021 року твір нарешті відновили, але вже на новому місці — на стіні Кам’янської музичної школи.

«Композиція твору символізує дерево життя, добу скіфів, козацькі часи і становлення незалежності України. Центральними образами є іконописна Матір Божа, тризуб, калина — знаки святості, сили і краси України», — написано на інформаційній табличці.

Фото: Юлія Мельник
Мітки
Новини
Читайте також
Аварійна зупинка на горі Захар Беркут: з підйомника врятували 78 людей На Трампа подали в суд через перейменування Центру Кеннеді у Вашингтоні «Протасів Яр» відкриває зимовий сезон у Києві: дата старту й тарифи Студент проїхав усю Британію на дерев’яному велосипеді заради благодійності
«Щоб зіграти злочинця, я два місяці спілкувався з ув’язненим»: інтерв’ю з Ченнінгом Татумом та Кірстен Данст 25 грудня 2025 Куди піти в Києві 27–28 грудня: обрядова вечірка в Closer, вініловий ярмарок і лекція про МУР 25 грудня 2025 Fallout 2: серіал, який називають кращою екранізацією відеоігор 24 грудня 2025 Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 16 21 грудня 2025 50 ідей від БЖ для новорічних подарунків 19 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.