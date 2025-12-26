Після 30 років забуття: як виглядає втілена мозаїка в Кам’янці на Черкащині

Дослідниця монументального мистецтва Юлія Мельник показала, як виглядає змонтована мозаїка в місті Кам’янка на Черкащині, яку втілили тільки через 30 років.

Панно майже три десятиліття пролежало в розібраному стані в сараї школи села Тимошівки. Фрагменти випадково виявили 2020 року, а завдяки організаторці Kamianka Music Fest Вікторії Зубенко ця історія набула розголосу.

Активістам вдалося встановити автора твору — ним виявився художник Микола Теліженко. Митець розробив ескіз цієї роботи, проте не знав, що його зрештою було реалізовано. Він хотів показати тему материнства: «У центрі — жінка, подібна на іконописну Матір Божу. Я обрав такий образ, оскільки жінка — то є святе. І все материнство —- це знак святості».

«Автору сказали, що ескіз не сподобався, хоча насправді бригада майстрів виконала замовлення без його відома, отримавши від голови колгоспу за роботу п’ять кабанів», — зауважила Мельник.

Однак уже готову мозаїку так і не змонтували. Лише 2021 року твір нарешті відновили, але вже на новому місці — на стіні Кам’янської музичної школи.

«Композиція твору символізує дерево життя, добу скіфів, козацькі часи і становлення незалежності України. Центральними образами є іконописна Матір Божа, тризуб, калина — знаки святості, сили і краси України», — написано на інформаційній табличці.