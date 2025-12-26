Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві законсервують руїни музею художника Григорія Світлицького і створять там культурний простір

Ірина Маймур 26 грудня 2025
532

На вулиці Дегтярній у Києві планують законсервувати залишки колишнього музею художника Григорія Світлицького та створити на цій території культурний простір його імені.

Про це повідомив керівник Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» Роман Маленков.

Йдеться про будинок № 30 — колишню садибу родини Світлицьких. Саме тут художник мешкав після повернення з Петербурга в 1919 році і прожив до смерті у 1948-му. 1958 року в будинку відкрили музей Григорія Світлицького, однак у 1992-му його закрили. Сьогодні споруда перебуває в стані руїни.

За словами Маленкова, повноцінне відновлення музею наразі неможливе через відсутність фінансування. Натомість команда хоче законсервувати збережені та неаварійні елементи будівлі, що мають історичну цінність, й облаштувати на території відкритий культурний простір. Результати цієї роботи планують підсумувати у 2026 році.

Будівля розташована на території ДІАЗ «Стародавній Київ», у районі Воздвиженки. Активіст зазначає, що споруда неодноразово зазнавала підпалів і руйнувань, а із часом опинилася затиснутою між новою забудовою, бетонною стіною та схилом гори.

Попри статус пам’ятки історії місцевого значення, у відкритих реєстрах наразі не вдалося знайти ані правовстановлювальних документів на будівлю, ані кадастрових даних.

Григорій Світлицький — один із ключових українських художників початку ХХ століття.

Він понад 16 років керував реставраційними роботами Ісакіївського собору в Петербурзі, а згодом став першим Народним художником УРСР. Світлицький відомий як художник, для якого образ української місячної ночі став ключовим мотивом творчості. Його називали «поетом місячних ночей» — цей сюжет проходить крізь більшість робіт митця. Значний вплив на Світлицького мала дружба з Архипом Куїнджі: саме завдяки цьому він опанував складну техніку світлового живопису.

Фото: Роман Маленков
Мітки
Новини
Читайте також
Аварійна зупинка на горі Захар Беркут: з підйомника врятували 78 людей На Трампа подали в суд через перейменування Центру Кеннеді у Вашингтоні «Протасів Яр» відкриває зимовий сезон у Києві: дата старту й тарифи Студент проїхав усю Британію на дерев’яному велосипеді заради благодійності
«Щоб зіграти злочинця, я два місяці спілкувався з ув’язненим»: інтерв’ю з Ченнінгом Татумом та Кірстен Данст 25 грудня 2025 Куди піти в Києві 27–28 грудня: обрядова вечірка в Closer, вініловий ярмарок і лекція про МУР 25 грудня 2025 Fallout 2: серіал, який називають кращою екранізацією відеоігор 24 грудня 2025 Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 16 21 грудня 2025 50 ідей від БЖ для новорічних подарунків 19 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.