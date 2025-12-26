У Києві законсервують руїни музею художника Григорія Світлицького і створять там культурний простір

На вулиці Дегтярній у Києві планують законсервувати залишки колишнього музею художника Григорія Світлицького та створити на цій території культурний простір його імені.

Про це повідомив керівник Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» Роман Маленков.

Йдеться про будинок № 30 — колишню садибу родини Світлицьких. Саме тут художник мешкав після повернення з Петербурга в 1919 році і прожив до смерті у 1948-му. 1958 року в будинку відкрили музей Григорія Світлицького, однак у 1992-му його закрили. Сьогодні споруда перебуває в стані руїни.

За словами Маленкова, повноцінне відновлення музею наразі неможливе через відсутність фінансування. Натомість команда хоче законсервувати збережені та неаварійні елементи будівлі, що мають історичну цінність, й облаштувати на території відкритий культурний простір. Результати цієї роботи планують підсумувати у 2026 році.

Будівля розташована на території ДІАЗ «Стародавній Київ», у районі Воздвиженки. Активіст зазначає, що споруда неодноразово зазнавала підпалів і руйнувань, а із часом опинилася затиснутою між новою забудовою, бетонною стіною та схилом гори.

Попри статус пам’ятки історії місцевого значення, у відкритих реєстрах наразі не вдалося знайти ані правовстановлювальних документів на будівлю, ані кадастрових даних.

Григорій Світлицький — один із ключових українських художників початку ХХ століття.

Він понад 16 років керував реставраційними роботами Ісакіївського собору в Петербурзі, а згодом став першим Народним художником УРСР. Світлицький відомий як художник, для якого образ української місячної ночі став ключовим мотивом творчості. Його називали «поетом місячних ночей» — цей сюжет проходить крізь більшість робіт митця. Значний вплив на Світлицького мала дружба з Архипом Куїнджі: саме завдяки цьому він опанував складну техніку світлового живопису.