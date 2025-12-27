У Чехії перетворили ренесансний будинок на публічний простір

У місті Їглава на південному сході Чехії завершили реставрацію ренесансного будинку заможного міщанина.

Про це пише Dezeen.

Проєкт під назвою Silver House («Срібний дім») реалізувала архітектурна студія Atelier Štěpán. Будівля розташована на центральній площі Масарика й тривалий час не використовувалася. Після оновлення кожен із чотирьох поверхів отримав окрему функцію.

У підвалі облаштували експозицію археологічних знахідок, на першому поверсі — туристично-інформаційний центр і чайну. Вище розмістили концертну залу на 50 місць, салони з фресковими розписами та простори для культурних організацій. На другому поверсі також з’явилася невелика квартира з краєвидом на площу.

Назва проєкту Silver House відсилає до XIII століття, коли Їглава була важливим центром карбування срібних монет. Цей контекст визначив основу архітектурного рішення: сріблясті акценти поєднали з різними відтінками сірого.

«Срібло виразно контрастує з цією сірою основою, стаючи об’єднавчим акцентом між старою та новою архітектурою. Елементи з нержавної сталі підкреслюють сучасні втручання, тоді як деталі з лудженого металу відсилають до традиційного ремесла», — пояснюють в Atelier Štěpán.

Під час реконструкції архітектори замінили аварійну покрівельну конструкцію даху кінця XIX століття та трохи підняли його висоту. Це дозволило створити стрічкове вікно й наповнити горищний простір природним світлом. У центрі будівлі встановили ліфт, а його шахту залишили необробленою — як візуальний «історичний зріз» споруди.

З тильного боку будівлі з’явилася прибудова з чорненого бетону та сітки з нержавної сталі. У ній розмістили технічні приміщення, зимовий сад для чайної та сходи, що поєднують стару й нову частини комплексу.