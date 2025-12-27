Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Чехії перетворили ренесансний будинок на публічний простір

Ірина Маймур 27 грудня 2025
1322

У місті Їглава на південному сході Чехії завершили реставрацію ренесансного будинку заможного міщанина.

Про це пише Dezeen.

Проєкт під назвою Silver House («Срібний дім») реалізувала архітектурна студія Atelier Štěpán. Будівля розташована на центральній площі Масарика й тривалий час не використовувалася. Після оновлення кожен із чотирьох поверхів отримав окрему функцію.

У підвалі облаштували експозицію археологічних знахідок, на першому поверсі — туристично-інформаційний центр і чайну. Вище розмістили концертну залу на 50 місць, салони з фресковими розписами та простори для культурних організацій. На другому поверсі також з’явилася невелика квартира з краєвидом на площу.

Назва проєкту Silver House відсилає до XIII століття, коли Їглава була важливим центром карбування срібних монет. Цей контекст визначив основу архітектурного рішення: сріблясті акценти поєднали з різними відтінками сірого.

«Срібло виразно контрастує з цією сірою основою, стаючи об’єднавчим акцентом між старою та новою архітектурою. Елементи з нержавної сталі підкреслюють сучасні втручання, тоді як деталі з лудженого металу відсилають до традиційного ремесла», — пояснюють в Atelier Štěpán.

Під час реконструкції архітектори замінили аварійну покрівельну конструкцію даху кінця XIX століття та трохи підняли його висоту. Це дозволило створити стрічкове вікно й наповнити горищний простір природним світлом. У центрі будівлі встановили ліфт, а його шахту залишили необробленою — як візуальний «історичний зріз» споруди.

З тильного боку будівлі з’явилася прибудова з чорненого бетону та сітки з нержавної сталі. У ній розмістили технічні приміщення, зимовий сад для чайної та сходи, що поєднують стару й нову частини комплексу.

Фото: Filip Slapal / Dezeen
Мітки
Новини
Читайте також
У Китаї запустили прокат гуманоїдних роботів для весіль, концертів і бізнесу У Києві демонтують оглядове колесо на Подолі — атракціон закрили Кияни підтримали перейменування вулиці на честь загиблої захисниці Дар’ї Лопатіної У Британії відкриють музей, присвячений провальним ідеям людства
«Плюрибус»: найуспішніший серіал Apple TV 27 грудня 2025 Фіналісти Нацвідбору на «Євробачення-2026» за три хвилини пояснюють, про що їхній трек 26 грудня 2025 «Щоб зіграти злочинця, я два місяці спілкувався з ув’язненим»: інтерв’ю з Ченнінгом Татумом та Кірстен Данст 25 грудня 2025 Куди піти в Києві 27–28 грудня: обрядова вечірка в Closer, вініловий ярмарок і лекція про МУР 25 грудня 2025 Fallout 2: серіал, який називають кращою екранізацією відеоігор 24 грудня 2025 Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.