У Китаї запустили прокат гуманоїдних роботів для весіль, концертів і бізнесу

Китайська робототехнічна компанія AgiBot запустила Qingtian Rent — платформу з оренди гуманоїдних роботів для 16 різних форматів подій.

Про це пише Interesting Engineering.

Роботів можна залучати для весіль, ділових зустрічей, концертів, виставок і презентацій.

Серед доступних моделей — танцювальний робот Unitree U2, оренда якого коштує близько $690 на день, а також робот-пес Unitree Go2 Air — приблизно $138 на добу. Найдорожчою пропозицією є AgiBot Yuanzheng A2 з розширеними інтерактивними можливостями: його оренда обійдеться у $1380 на день. У вартість уже включені технічна підтримка та транспортування.

Наразі Qingtian Rent працює в 50 містах Китаю. Платформа об’єднує 600 сервісних провайдерів і має в розпорядженні понад 1000 роботів. У 2026 році AgiBot планує розширити мережу до 200 і більше міст.

Компанія також має намір залучити понад 10 виробників оригінального обладнання, налагодити партнерство з більш ніж 200 провідними операторами оренди, підключити 3000 контент-креаторів і обслужити близько 400 тисяч клієнтів.

У 2025 році AgiBot робить ставку насамперед на розважальні та перформативні формати, а згодом планує вийти й у виробничий та промисловий сегменти.

За оцінками аналітиків, у 2025 році ринок прокату роботів у Китаї перевищив $140 мільйонів. Завдяки запуску Qingtian Rent уже наступного року його обсяг може зрости до $1,4 мільярда. Китай фактично тестує модель RaaS (Robots as a Service) у масштабах країни, поступово виводячи гуманоїдних роботів у повсякденне використання.