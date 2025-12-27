У львівському кафе створили десерт у вигляді харківського Держпрому

Львівське азійське кафе «Третє Місце» представило десерт у формі засніженої будівлі харківського Держпрому — однієї з ключових архітектурних пам’яток міста.

Про це заклад повідомив в Instagram.

Десерт готують із харківського печива, какао, молока, масла, цукру та кеш’ю. До нього подають соус зі згущеного молока й сиропа пандану — інгредієнта, який відсилає до азійської концепції закладу.

Автор рецепта — шеф-кухар Ярослав Полукєєв. За його словами, ця страва «про спогади, дім і щось дуже тепле».

Разом із десертом гостям пропонують заламіновану фотографію Держпрому авторства харків’янки Софії Панасюк. На зображенні — будівля з вибитими вікнами та пошкодженими вітражами.

Держпром — символ Харкова й пам’ятка конструктивізму — неодноразово зазнавав пошкоджень унаслідок російських авіаударів. Зокрема, будівлю атакували 2 січня 2024 року та 28 жовтня 2024-го. У листопаді того ж року в пам’ятці знову вибило вікна й вітражі.

Будинок державної промисловості зводили у 1925–1928 роках, а відкрили 7 листопада 1928-го. Сьогодні Держпром внесений до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як визначна пам’ятка архітектури в стилі конструктивізму.