Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У львівському кафе створили десерт у вигляді харківського Держпрому

Ірина Маймур 27 грудня 2025
2372

Львівське азійське кафе «Третє Місце» представило десерт у формі засніженої будівлі харківського Держпрому — однієї з ключових архітектурних пам’яток міста.

Про це заклад повідомив в Instagram.

Десерт готують із харківського печива, какао, молока, масла, цукру та кеш’ю. До нього подають соус зі згущеного молока й сиропа пандану — інгредієнта, який відсилає до азійської концепції закладу.

Автор рецепта — шеф-кухар Ярослав Полукєєв. За його словами, ця страва «про спогади, дім і щось дуже тепле».

Разом із десертом гостям пропонують заламіновану фотографію Держпрому авторства харків’янки Софії Панасюк. На зображенні — будівля з вибитими вікнами та пошкодженими вітражами.

Держпром — символ Харкова й пам’ятка конструктивізму — неодноразово зазнавав пошкоджень унаслідок російських авіаударів. Зокрема, будівлю атакували 2 січня 2024 року та 28 жовтня 2024-го. У листопаді того ж року в пам’ятці знову вибило вікна й вітражі.

Будинок державної промисловості зводили у 1925–1928 роках, а відкрили 7 листопада 1928-го. Сьогодні Держпром внесений до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як визначна пам’ятка архітектури в стилі конструктивізму.

Фото: надані БЖ закладом; Олександр Ставицький / «Суспільне Харків»
Мітки
Новини
Читайте також
У Китаї запустили прокат гуманоїдних роботів для весіль, концертів і бізнесу У Чехії перетворили ренесансний будинок на публічний простір У Києві демонтують оглядове колесо на Подолі — атракціон закрили Кияни підтримали перейменування вулиці на честь загиблої захисниці Дар’ї Лопатіної
«Плюрибус»: найуспішніший серіал Apple TV 27 грудня 2025 Фіналісти Нацвідбору на «Євробачення-2026» за три хвилини пояснюють, про що їхній трек 26 грудня 2025 «Щоб зіграти злочинця, я два місяці спілкувався з ув’язненим»: інтерв’ю з Ченнінгом Татумом та Кірстен Данст 25 грудня 2025 Куди піти в Києві 27–28 грудня: обрядова вечірка в Closer, вініловий ярмарок і лекція про МУР 25 грудня 2025 Fallout 2: серіал, який називають кращою екранізацією відеоігор 24 грудня 2025 Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.