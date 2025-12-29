В одному з сіл Італії вперше за 30 років народилася дитина

В італійському селі Пальяра-деі-Марсі в регіоні Абруццо, що на схилах гори Джирифалько, уперше за 30 років народилася дитина.

Про це пише The Guardian.

Дівчинку назвали Лара Буссі Трабукко. Після її народження населення села зросло до 20 людей.

За словами матері дівчинки Чінції Трабукко, через цю подію про село дізналися люди, які раніше не чули про його існування.

«Вона вже знаменита, їй лише дев’ять місяців», — каже жінка.

Мерка Пальяра-деі-Марсі Джузеппіна Пероцці зазначає, що село переживає стрімке скорочення населення, яке посилюється смертністю людей похилого віку без зміни поколінь. За її словами, народження дитини стало винятковою подією для громади.

Історія Пальяра-деі-Марсі відображає загальну демографічну ситуацію в Італії. За даними національного статистичного агентства Istat, у 2024 році в країні зафіксували історичний мінімум народжуваності — 369 944 дитини. Середній показник становив 1,18 дитини на жінку — один із найнижчих у ЄС.

Причини демографічного спаду пов’язують із нестабільністю зайнятості, еміграцією молоді, недостатньою підтримкою працюючих батьків, проблемами з безпліддям і свідомою відмовою від батьківства.

Батьки Лари отримали одноразову виплату в розмірі €1000 — її надають за кожну дитину, народжену або всиновлену із січня 2025 року. Також родина отримує €370 щомісячної допомоги на дитину.

Водночас подружжя хвилюється за майбутню освіту доньки. Востаннє в Пальяра-деі-Марсі постійно жила вчителька кілька десятиліть тому — її будинок тоді одночасно був і школою. У сусідньому Кастеллафіуме працюють дошкільний і початковий заклади, однак через загальне закриття шкіл у країні їхнє майбутнє залишається невизначеним.