Понад 50 років створював різдвяні звізди: на Львівщині помер майстер Богдан Новак

На Львівщині помер звіздар Богдан Новак — майстер, який понад 50 років виготовляв різдвяні звізди та брав участь у Ході звіздарів.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Богдан Новак пішов із життя в день, коли у Львові відбулася ювілейна, двадцята Хода звіздарів. Серед різдвяних зірок, які цього дня пронесли містом, були і створені ним, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Він жив Різдвом та українськими традиціями. Символічно й дуже боляче, що він пішов саме цього дня. Наче назавжди залишився зі своєю улюбленою Ходою звіздарів», — написав Садовий.

Як пише zaxid.net, Богдан Новак народився в селі Мацьковичі поблизу Перемишля (Польща). Після Другої світової війни його родину виселили з Надсяння, і згодом вона оселилася поблизу Львова.

Майстер зберіг традицію виготовлення різдвяної звізди, якою колись славилося його рідне село, та розробив власну технологію створення безкаркасної звізди з паперу. Понад пів століття він присвятив популяризації українських різдвяних традицій.

Роботи Богдана Новака експонувалися на фестивалях і виставках, а самого майстра називали головним звіздарем України.

2022 року Мінкульт вніс традицію створення об’ємної сферичної різдвяної звізди з надсянського села Мацьковичі до нематеріальної культурної спадщини України.

У 2024 році Богдан Новак отримав звання «Заслужений майстер народної творчості».