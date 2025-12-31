Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Meta придбала стартап Manus, який розробляє ШІ-агентів

Ірина Маймур 31 грудня 2025
Американська технологічна компанія Meta домовилася про придбання ШІ-стартапу Manus, який розробляє автономних агентів на основі штучного інтелекту.

Про це повідомляє CNBC.

Фінансові умови угоди компанія офіційно не розкриває, однак The Wall Street Journal оцінює її вартість у понад $2 мільярда.

Manus — сінгапурська компанія, що створює універсальних ШІ-агентів для бізнес-завдань. Водночас стартап має китайське походження: його материнську структуру Butterfly Effect заснували в Пекіні у 2022 році, після чого проєкт перенесли до Сінгапуру.

ШІ-агенти Manus можуть самостійно виконувати прикладні завдання — зокрема аналіз даних, дослідження ринку та роботу з кодом. Компанія заявляла, що менш ніж за рік після запуску досягла понад $100 мільйонів річного регулярного доходу завдяки підпискам для бізнес-клієнтів.

У Meta зазначили, що придбання має прискорити розвиток інструментів штучного інтелекту для бізнесу та інтеграцію автоматизації в споживчі й корпоративні продукти компанії, включно з Meta AI. Водночас сервіс Manus планують зберегти як окремий продукт, поступово інтегруючи його технології в екосистему Meta, зокрема у Facebook, Instagram і WhatsApp.

Окремо компанія повідомила, що після завершення угоди в Manus не залишиться китайських часток, а сервіс припинить операційну діяльність на території Китаю.

Фото: Dima Solomin / Unsplash
