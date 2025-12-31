Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Львові відновили керамічне панно в Академії мистецтв

Ельміра Еттінгер 31 грудня 2025
248
У Львові відновили керамічне панно в Академії мистецтв

Під час оновлення інтер'єру в навчальному корпусі Львівської національної академії мистецтв відновили керамічне панно «Мистецтво та наука». Його створив у 1970-х роках художник і педагог Альфред Максименко як дипломний проєкт.

Панно виконане у складній керамічній техніці, що вимагала численних технологічних експериментів, фізично важкої ручної праці та високої професійної майстерності. Кожен елемент створювали окремо з урахуванням різних температур випалу та властивостей матеріалів.

Твір замислювався як центральний композиційний акцент внутрішнього простору будівлі, спроєктованої для кафедр художньої кераміки та художнього скла. У композиції поєднано мотиви людських пропорцій, абстрактної пластики та образи, пов’язані з матеріалом, ремеслом і пізнанням.

З часом окремі фрагменти панно зазнали пошкоджень і були частково знищені. Восени твір відреставрували, що дозволило відновити його цілісність та зберегти авторський задум.

«Проведені роботи стали важливим кроком у збереженні цього об’єкта монументального мистецтва та поверненні йому належного місця в інтер'єрному просторі будівлі», — йдеться в повідомленні Офісу охорони культурної спадщини.

Сьогодні панно «Мистецтво та наука» внесене до реєстру пам’яток Львова.

Усі фото: Тетяна Балукова
Мітки
Новини
Читайте також
У Нідерландах пройшов фінал чемпіонату світу з дайвінг-шахів На Львівщині хочуть відновити парк XVIII століття Netflix встановив рекорд за кількістю переглядів на Різдво — все завдяки «Дивним дивам» В Единбурзі знову відкрили кав’ярню, де Джоан Роулінг писала «Гаррі Поттера»
Що слухали українські музиканти у 2025 році 29 грудня 2025 Вразливі незнайомці Сідзуки Йокомідзо 29 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 17 28 грудня 2025 12 найкращих фільмів 2025 року: вибір українських кінокритиків 28 грудня 2025 «Плюрибус»: найуспішніший серіал Apple TV 27 грудня 2025 Фіналісти Нацвідбору на «Євробачення-2026» за три хвилини пояснюють, про що їхній трек 26 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.