У Львові відновили керамічне панно в Академії мистецтв

Під час оновлення інтер'єру в навчальному корпусі Львівської національної академії мистецтв відновили керамічне панно «Мистецтво та наука». Його створив у 1970-х роках художник і педагог Альфред Максименко як дипломний проєкт.

Панно виконане у складній керамічній техніці, що вимагала численних технологічних експериментів, фізично важкої ручної праці та високої професійної майстерності. Кожен елемент створювали окремо з урахуванням різних температур випалу та властивостей матеріалів.

Твір замислювався як центральний композиційний акцент внутрішнього простору будівлі, спроєктованої для кафедр художньої кераміки та художнього скла. У композиції поєднано мотиви людських пропорцій, абстрактної пластики та образи, пов’язані з матеріалом, ремеслом і пізнанням.

З часом окремі фрагменти панно зазнали пошкоджень і були частково знищені. Восени твір відреставрували, що дозволило відновити його цілісність та зберегти авторський задум.

«Проведені роботи стали важливим кроком у збереженні цього об’єкта монументального мистецтва та поверненні йому належного місця в інтер'єрному просторі будівлі», — йдеться в повідомленні Офісу охорони культурної спадщини.

Сьогодні панно «Мистецтво та наука» внесене до реєстру пам’яток Львова.