В Единбурзі знову відкрили кав’ярню, де Джоан Роулінг писала «Гаррі Поттера»

В Единбурзі після понад чотирьох років перерви знову відкрилася кав’ярня The Elephant House, де письменниця Джоан Роулінг працювала над книгами про Гаррі Поттера.

Про це пише BBC.

Кав’ярня The Elephant House, 2024 рік. Фото: Andy Buchanan / AFP

Заклад серйозно постраждав під час пожежі на мосту Джорджа IV у серпні 2021 року. The Elephant House був однією з кількох будівель, пошкоджених унаслідок загоряння, яке сталося рано-вранці.

Роулінг неодноразово згадувала, що наприкінці 1990-х років писала свої ранні тексти саме в цій кав’ярні. Вона часто працювала за антикварним дерев’яним столом, який після пожежі вдалося врятувати.

Попри тривале закриття, The Elephant House залишався популярним місцем серед фанатів «Гаррі Поттера». Люди продовжували приходити до будівлі та фотографуватися біля входу, навіть коли вікна закладу були зашиті.

Власник кав’ярні Девід Тейлор, який керує нею вже 30 років, розповів, що протягом усієї реконструкції отримував численні листи від відвідувачів з усього світу з питанням про відкриття.

За його словами, закриття тривало чотири з половиною роки і стало емоційно складним періодом. Ремонт будівлі затримався через те, що компанія — власник приміщення — оголосила про банкрутство після пожежі. Вартість оновлення склала 500 тисяч фунтів стерлінгів.

Наразі нові власники будівлі підписали з Тейлором договір оренди строком на 20 років.

Тейлор також зазначив, що у 1990-х роках Джоан Роулінг була постійною клієнткою закладу, однак на той момент ще не стала відомою. Згодом письменниця дала інтерв’ю в The Elephant House, після чого з’явилися відомі світлини, на яких вона сидить за тим самим столом.

Приміщення, де Роулінг зазвичай працювала, тепер прикрашає її портрет, а також портрети інших відомих письменників Единбурга, зокрема Ієна Ренкіна та Александра Макколла Сміта, які також постійно відвідували кав’ярню.