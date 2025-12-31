Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

На Львівщині хочуть відновити парк XVIII століття

Ірина Маймур 31 грудня 2025
У селі Вишня Самбірського району Львівської області завершили розроблення проєктної документації для реконструкції та утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва XVIII століття.

Про це повідомили у Львівській ОВА.

Вартість проєктних робіт склала 1,61 мільйона гривень. Із них 1,341 мільйона гривень профінансували з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, ще 269 тисяч гривень — коштом місцевого бюджету.

Проєктна документація вже пройшла експертизу та отримала позитивний висновок. Це підтверджує її відповідність вимогам законодавства, екологічним нормам і принципам охорони культурної спадщини.

Проєкт відновлення

Територія, охоплена проєктом, має площу 12,5 га. Вона перебуває в користуванні Рудківської громади та Вишнянського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування. Концепція реконструкції передбачає поєднання збереження історичної спадщини, природних екосистем і сучасних підходів до рекреації та екологічної освіти.

Реалізацію проєкту запланували в п’ять етапів — від палацового комплексу та партерного саду до долини річки Вишня. Зокрема, передбачено облаштування прогулянкових маршрутів, едукаційних і наукових просторів, зон тихого відпочинку, прибережних терас, а також ділянок мінімального втручання для збереження біорізноманіття.

Окремий акцент у проєкті зробили на захисті вікових дерев, відновленні водних об’єктів, формуванні болотного біотопу, створенні місць гніздування птахів і використанні екологічно безпечних рішень. Також заплановано впровадження елементів екологічної освіти та принципів сталого управління відходами.

«Проєкт реконструкції та утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Парк XVIII ст." у селі Вишня — приклад того, як можна поєднати охорону культурної спадщини із сучасними екологічними підходами. Він не передбачає агресивного втручання в природу, а навпаки — спрямований на відновлення екосистем, збереження вікових насаджень і формування простору, де людина вчиться жити в гармонії з довкіллям», — зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Володимир Корда.

Фото на обкладинці: Andy Travel Club
