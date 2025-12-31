Disney виплатить $10 мільйонів штрафу за порушення конфіденційності дітей на YouTube

Компанія The Walt Disney Company погодилася виплатити $10 мільйонів для врегулювання звинувачень у порушенні законів США про захист приватності дітей.

Про це повідомляє BBC.

Йдеться про те, що Disney не маркувала частину відео на YouTube як призначені для дітей, що дозволяло показ таргетованої реклами. Регулятори також заявили, що внаслідок цього відбувався збір персональних даних дітей без повідомлення батьків і без їхньої згоди.

У вересні Disney досягла домовленості з Федеральною торговою комісією США (FTC), яка розслідувала дотримання компанією законодавства щодо збору даних дітей. Окрім виплати коштів, компанія також погодилася запровадити програму дотримання вимог законів про захист дитячої приватності, повідомило Міністерство юстиції США.

«Міністерство юстиції рішуче налаштоване забезпечити батькам право контролювати, як збирається та використовується інформація про їхніх дітей», — заявив заступник генерального прокурора США із цивільних питань Бретт Шумейт.

У Disney підтвердили, що погодилися з умовами врегулювання, оголошеними ще у вересні. Водночас у компанії наголосили, що угода стосується лише розповсюдження частини контенту на YouTube і не охоплює цифрові платформи, якими Disney володіє та управляє самостійно.

Угода з регуляторами стосується компаній Disney Worldwide Services Inc та Disney Entertainment Operations LLC.

Після врегулювання у 2019 році між FTC та Google — материнською компанією YouTube — платформа почала вимагати від авторів контенту маркувати відео, створені для дітей. Це мало запобігти таргетованій рекламі та збору персональних даних у дитячому контенті, що заборонено Законом про захист онлайн-приватності дітей (COPPA).

Однак, за даними регуляторів, Disney не ідентифікувала частину відео — багато з яких були завантажені під час пандемії Covid-19 — як дитячі. З 2020 року компанія через кілька дочірніх структур розмістила контент більш ніж на 1 250 YouTube-каналах. У матеріалах справи зазначається, що багато із цих відео були дуже популярними, а кількість переглядів різко зросла на початку пандемії.

Згідно з позовом, Disney знала про проблеми з маркуванням дитячого контенту ще в червні 2020 року. Тоді YouTube, за даними слідства, змінив позначки більш ніж на 300 відео, зокрема пов’язаних із франшизами «Суперсімейка», «Історія іграшок» та «Крижане серце».