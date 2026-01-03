Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Сценарист «Південного парку» викупив інтернет-домен Центру Кеннеді, щоб «потролити» Трампа

Іван Назаренко 03 січня 2026
Сценарист «Південного парку» Тобі Мортон викупив домен trumpkennedycenter.org і перетворив його на сатиричну пародію на Трампівський Кеннеді-центр — на тлі скандалу довкола ймовірного перейменування однієї з головних культурних інституцій США. Про це повідомляє The Guardian.

Мортон придбав домен ще в серпні, коли припустив, що Дональд Трамп після повернення до влади захоче додати своє ім’я до назви Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді. Прогноз виявився влучним: Трамп очолив раду центру, замінив її лоялістами, а питання перейменування змусило частину артистів відмовитись від виступів.

Замість афіші балету, джазу й театру на trumpkennedycenter.org відвідувачів зустрічає оголошення про шоу Epstein dancers і маніфест про культ особи. Мортон каже, що роками скуповує домени, пов’язані з політиками та авторитарними фігурами, і використовує їхню ж мову, щоб оголити суть влади.

І він не єдиний: група британських сатириків паралельно викупила домен trump-kennedycenter.org і запустила власний фейковий репертуар — зокрема мюзикл Saucy Jeff, де головним героєм виступає Джеффрі Епштейн

