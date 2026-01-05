Колишнє «Молочне кафе» в Івано-Франківську відкрили після 30 років занедбання

3 січня у приміщенні колишнього «Молочного кафе» в центрі Івано-Франківська відкрилися «Реберня» та «Кооператива молока». У закладах зберегли оригінальні монументально-декоративні твори, що залишилися там з 1980-х років.

«Молочне кафе» створили 1984 року за проєктом архітектора Ярослава Дяківа. Воно було популярне своїми молочними коктейлями, суфле, морозивом і варениками. У 90-х кафе закинули, і відтоді воно не працювало.

2025 року холдинг !FEST анонсував відкриття в колишньому кафе чергових закладів мережі «Реберня» та «Кооператива молока». Під час оновлення інтер’єру зберегли оригінальні різьблення, панелі й розписи, якими від початку було оздоблене «Молочне кафе». Окрім цього, стіни прикрасили роботами сучасних художників.