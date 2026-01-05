Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Колишнє «Молочне кафе» в Івано-Франківську відкрили після 30 років занедбання

Ельміра Еттінгер 05 січня 2026
3582
Колишнє «Молочне кафе» в Івано-Франківську відкрили після 30 років занедбання

3 січня у приміщенні колишнього «Молочного кафе» в центрі Івано-Франківська відкрилися «Реберня» та «Кооператива молока». У закладах зберегли оригінальні монументально-декоративні твори, що залишилися там з 1980-х років.

«Молочне кафе» створили 1984 року за проєктом архітектора Ярослава Дяківа. Воно було популярне своїми молочними коктейлями, суфле, морозивом і варениками. У 90-х кафе закинули, і відтоді воно не працювало.

2025 року холдинг !FEST анонсував відкриття в колишньому кафе чергових закладів мережі «Реберня» та «Кооператива молока». Під час оновлення інтер’єру зберегли оригінальні різьблення, панелі й розписи, якими від початку було оздоблене «Молочне кафе». Окрім цього, стіни прикрасили роботами сучасних художників.

Усі фото: «Реберня»
Мітки
Новини
Читайте також
Костел Святого Миколая в Києві можуть передати громаді на 50 років — парафія Фінал серіалу «Дивні дива» спровокував справжній бум на музику Прінса Репера Drake звинувачують у накручуванні прослуховувань пісень за гроші від реклами онлайн-казино Рекордний улов: на аукціоні в Токіо продали тунця за $3,2 мільйона
Київські замальовки. Випуск 18 04 січня 2026 Що слухали українські музиканти у 2025 році 29 грудня 2025 Вразливі незнайомці Сідзуки Йокомідзо 29 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 17 28 грудня 2025 12 найкращих фільмів 2025 року: вибір українських кінокритиків 28 грудня 2025 «Плюрибус»: найуспішніший серіал Apple TV 27 грудня 2025

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.