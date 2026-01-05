Фінал серіалу «Дивні дива» спровокував справжній бум на музику Прінса

Серіал «Дивні дива» знову підтвердив свій статус головного популяризатора ретро-музики. Після виходу фінальної серії на Новий рік стримінгові показники музичного каталога співака Прінса злетіли на 190%, пише Variety.

У фіналі шоу прозвучали дві найзнаковіші композиції музиканта — Purple Rain та When Doves Cry. Реакція аудиторії, особливо молоді, була миттєвою. Стримінг треку Purple Rain на Spotify зріс на 243% у світі, а серед покоління Z — на 577%. Водночас показники пісні When Doves Cry піднялися на 200%.

Використання музики Прінса стало справжньою перемогою для творців шоу. Спадкоємці музиканта відомі своєю вкрай прискіпливою політикою щодо ліцензування його творчості. «Це був постріл наосліп. Зазвичай вони не дозволяють використовувати цю пісню ніде, окрім фільму "Purple Rain"», — зізнався співтворець серіалу Росс Даффер.

Брати Даффери зазначили, що ніколи так довго не обговорювали жоден музичний момент у шоу, як цей. Проте результат того вартий: When Doves Cry підсилила найнапруженіший момент сюжету, а Purple Rain став емоційною кульмінацією всієї історії.

Це вже не перший випадок, коли серіал повертає старі хіти в чарти. Раніше подібний успіх мала Кейт Буш із піснею Running Up That Hill, яка після появи в «Дивних дивах» очолила світові топлісти через десятиліття після релізу.