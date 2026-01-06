Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У США закрили найбільшу дослідницьку бібліотеку NASA

Ірина Маймур 06 січня 2026
Адміністрація Дональда Трампа закрила бібліотеку Центру космічних польотів імені Ґоддарда (Goddard Space Flight Center) — найбільшу дослідницьку книгозбірню NASA, розташовану в Ґрінбелті (штат Мериленд).

Про це пише The New York Times.

За словами речника NASA Джейкоба Річмонда, фонди бібліотеки переглянуть упродовж наступних 60 днів. Частину матеріалів планують зберігати на урядовому складі, решту — утилізувати.

У зібранні — десятки тисяч книжок, документів і журналів, які датуються від початку XX століття до періоду космічних перегонів між США і СРСР. Зокрема, там зберігаються книги радянських ракетних учених про місії 1960–1970-х років, а також матеріали про експерименти в місіях NASA.

Закриття бібліотеки є частиною ширшої реорганізації: до березня 2026 року на кампусі планують закрити 13 будівель і понад 100 науково-інженерних лабораторій. Речниця NASA Бетані Стівенс заявила, що це «консолідація, а не закриття», і що зміни почалися ще до каденції Трампа в межах запланованої реорганізації. За її словами, закриття має заощадити $10 мільйонів на рік, а також уникнути витрат на відкладене техобслуговування в $63,8 мільйона. Як стверджує Стівенс, будівлі закривають, бо вони застарілі або перебувають у небезпечному стані.

Планетолог і колишній директор Кординованого архіву даних космічної науки NASA Дейв Вільямс зазначив, що бібліотека була ресурсом як для інженерів, які планують місії на Місяць і далі, так і для зовнішніх дослідників. Він також звернув увагу, що частина старіших матеріалів не відцифрована, а доступ до багатьох сучасних наукових та інженерних текстів є платним і поза бібліотекою його складніше отримати.

Фото: NASA / Unsplash
