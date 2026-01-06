Китайський стартап створив «тамагочі» з ШІ, яке запам’ятовує голос власника

На технологічній виставці CES 2026 китайський стартап Takway.Ai представив Sweekar — кишенькову віртуальну іграшку зі штучним інтелектом, яку розробники називають сучасною версією тамагочі.

Про це пише Engadget.

Sweekar — це гаджет розміром із долоню у формі яйця з екраном-обличчям і «вухами». Усередині — ШІ-компаньйон, який реагує на дотик, запам’ятовує голос власника та історію взаємодій. Настрій і міміка іграшки змінюються залежно від догляду: Sweekar може бути радісним, сердитим, сонним або демонструвати грайливі емоції.

Віртуальний улюбленець проходить чотири етапи життя. Спочатку це «яйце» з дводенним періодом інкубації, після якого пристрій «вилуплюється» і потребує регулярної уваги. Його потрібно годувати, гратися з ним і підтримувати гарний настрій, щоб виростити до стадій «дитини» та «підлітка».

На етапі «дорослого» Sweekar стає автономнішим: він може самостійно «подорожувати» у віртуальному просторі та повертатися з історіями про свої пригоди. За словами розробників, після досягнення 51 рівня іграшка більше не може «померти» від нестачі уваги — принаймні у віртуальному сенсі. Водночас пристрій, як і будь-який інший гаджет, потребує регулярного заряджання.

Sweekar випускають у рожевому, жовтому та синьому кольорах. Також передбачені змінні корпуси й костюми, які можна комбінувати, підлаштовуючи вигляд віртуального улюбленця під власний стиль. Команда проєкту зазначає, що із часом у Sweekar з’являтимуться нові емоції та вирази.

Фінальну ціну пристрою поки не оголосили. За попередніми оцінками, вона може становити $100–150. Takway.Ai також планує найближчим часом запустити кампанію на Kickstarter.