LG створила домашнього робота для хатніх справ

Компанія LG Electronics представила на технологічній виставці CES 2026 домашнього робота CLOiD зі штучним інтелектом. Він може виконувати низку побутових завдань — від приготування сніданку до прання та складання одягу.

Новинку показали в межах концепції Zero Labor Home — ідеї, за якої рутинну хатню роботу беруть на себе роботи та «розумна техніка». CLOiD створили для роботи в екосистемі «розумного дому»: він інтегрується з платформою ThinQ і координує роботу підключених побутових приладів.

CLOiD має голову з дисплеєм, камерами, динаміками та сенсорами, а також корпус із двома роботизованими руками й колесами для пересування. Робот спілкується з людьми голосом, демонструє «емоції» на екрані та вивчає звички користувачів, щоб адаптувати свою поведінку до умов конкретного дому. Він може брати предмети, розташовані на рівні колін і вище, але піднімати речі з підлоги не здатен.

На виставці LG продемонструвала роботу CLOiD у змодельованому домашньому середовищі: робот дістає продукти з холодильника, готує легкий сніданок, запускає прання, а після сушіння складає одяг.

В основі роботи CLOiD — технологія Physical AI, яка поєднує комп’ютерний зір і мовні моделі. Вона дозволяє роботу розпізнавати предмети, інтерпретувати команди користувача та виконувати фізичні дії відповідно до ситуації.

У компанії зазначають, що CLOiD наразі є концептом, а не готовим продуктом для продажу. LG планує і надалі розвивати домашніх роботів і поступово інтегрувати роботизовані рішення в побутову техніку — зокрема в холодильники з автоматичним відкриванням дверей.