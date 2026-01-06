LEGO створила «розумні» цеглинки зі світлом, звуком і сенсорами руху

На технологічній виставці CES 2026 компанія LEGO представила Smart Brick — інтерактивну цеглинку, яка реагує на рух і відтворює світло та звук без екранів і застосунків.

У компанії називають це наймасштабнішим оновленням конструктора за десятиліття, пише TechCrunch.

Smart Brick є частиною нової системи Smart Play. До неї також входять плитки Smart Tag і мініфігурки Smart Minifigures. Усі елементи працюють разом і реагують на дії під час фізичної гри.

Зовні Smart Brick не відрізняється від класичної цеглинки LEGO формату 2×4, але всередині містить запатентований ASIC-чип, мініатюрний динамік, світлодіоди та сенсори руху. Кубики й мініфігурки зчитують Smart Tag поруч із собою — кожна така плитка має унікальний цифровий ідентифікатор, який визначає, як саме має поводитися елемент у конкретному ігровому сценарії.

Наприклад, у наборі з гелікоптером Smart Brick вмикатиме підсвічування та звуки пропелера, а вбудований акселерометр синхронізує ці ефекти з рухами під час гри — залежно від того, як гравець тримає або рухає модель.

Для взаємодії між кількома «розумними» елементами LEGO розробила Bluetooth-протокол BrickNet. Він дозволяє Smart Bricks «бачити» одна одну та працювати синхронно. Водночас система повністю автономна: вона не потребує підключення до смартфона, встановлення застосунків чи ручного сполучення елементів. Кубики заряджаються бездротово.

Перший запуск Smart Play відбудеться 1 березня 2026 року в лінійці LEGO Star Wars. У продаж надійдуть три інтерактивні набори, на які можна буде оформити передзамовлення з 9 січня.