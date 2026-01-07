У Кропивницькому знайшли знищеною мозаїку художника Віктора Стеценка

Дослідниця монументального мистецтва Юлія Мельник виявила в Кропивницькому знищений мозаїчний рельєф Віктора Стеценка «Людина і біосфера», створений 1980 року. Він прикрашав фасад однієї з будівель обласної лікарні.

У стіні з мозаїкою зробили вхід, а саме панно повністю збили. Зараз на оголеній стіні трохи помітні обриси малюнку, який наносив художник перед викладанням мозаїки, і залишки смальти. Знищення сталося кілька років тому і залишилося непомітним.

Фасад будівлі без мозаїки

Окрім рельєфу «Людина і біосфера» Стеценко створив панно на школі в місті Південне Одеської області, а також у Києві. Нині він працює в столиці, створює акварельні картини і викладає мозаїку на храмах та на приватні замовлення.

Сліди знищеної мозаїки

