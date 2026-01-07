Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Кропивницькому знайшли знищеною мозаїку художника Віктора Стеценка

Ельміра Еттінгер 07 січня 2026
1615
У Кропивницькому знайшли знищеною мозаїку художника Віктора Стеценка

Дослідниця монументального мистецтва Юлія Мельник виявила в Кропивницькому знищений мозаїчний рельєф Віктора Стеценка «Людина і біосфера», створений 1980 року. Він прикрашав фасад однієї з будівель обласної лікарні.

У стіні з мозаїкою зробили вхід, а саме панно повністю збили. Зараз на оголеній стіні трохи помітні обриси малюнку, який наносив художник перед викладанням мозаїки, і залишки смальти. Знищення сталося кілька років тому і залишилося непомітним.

Фасад будівлі без мозаїки

Окрім рельєфу «Людина і біосфера» Стеценко створив панно на школі в місті Південне Одеської області, а також у Києві. Нині він працює в столиці, створює акварельні картини і викладає мозаїку на храмах та на приватні замовлення.

Сліди знищеної мозаїки
Сліди знищеної мозаїки
Сліди знищеної мозаїки
Фото: Юлія Мельник. Фото на обкладинці: мозаїчний рельєф «Людина і біосфера» (з архіву Віктора Стеценка / Soviet Mosaics in Ukraine)
Мітки
Новини
Читайте також
В ігровому магазині Steam з'явився «затишний» горор про українське село Хакерка, одягнена у костюм Рожевого рейнджера, знищила сайти неонацистів у прямому ефірі Українські геймери відтворюють Маріуполь у Minecraft Франція прощається з Бріжит Бардо: легендарну акторку провели в останню путь
Куди піти в Києві 10–11 січня: «Маланковий рейв», світловий перформанс на ВДНГ і джаз у книгарні 07 січня 2026 Бела Тарр — режисер виснаження 07 січня 2026 «Бріджертони», «Індустрія» та «Лицар семи королівств»: 11 серіалів січня 07 січня 2026 Ачівка-батл: чи готові ви до нових викликів у 2026 році? 07 січня 2026 Архітектурний гід Києва: Виноградар 06 січня 2026 МАФопад: чи мають цінність кіоски на Хрещатику? 06 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.