Українські геймери відтворюють Маріуполь у Minecraft

Ірина Маймур 07 січня 2026
Українська команда гравців відтворює Маріуполь у грі Minecraft. Проєкт реалізують на сервері, де користувачі будують цифрові копії реальних міст світу.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Сервер запустили у 2020 році за ініціативи американського блогера PippenFTS. Тепер до нього долучилися українські геймери, які працюють над масштабною моделлю Маріуполя. Для відтворення міста вони використовують супутникові знімки, карти й панорами, переносячи реальні координати у віртуальний простір гри.

У Minecraft відтворюють рельєф, транспортні розв’язки, трамвайні колії, фасади будинків, вивіски тощо. Зокрема, команда реконструювала великі мурали, які були частиною міського простору. Серед них — мурал «Мілана», присвячений маріупольській дівчинці, яка постраждала під час обстрілу мікрорайону Східний. Оригінальний стінопис знищили окупанти.

«Відтворення міста відбувається в креативному режимі гри. Віртуальний Маріуполь відкритий для всіх користувачів із ліцензійною версією гри. Тут можна пройтися знайомими маршрутами, побачити знайомі вулиці та відчути ритм міста, який існував до повномасштабного вторгнення», — розповіли в міській раді.

Учасники команди наголошують, що ця робота має не лише ігрову, а й культурну мету — збереження ідентичності українського міста в цифровому просторі. Раніше українські геймери відтворили у Minecraft соляні шахти тимчасово окупованого Соледара на Донеччині.

Фото: Маріупольська міська рада
