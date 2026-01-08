OpenAI запускає ChatGPT Health для запитів про здоров’я

OpenAI представила ChatGPT Health — спеціалізований режим у ChatGPT, який дозволяє під’єднувати медичні записи й застосунки для здоров’я, щоб отримувати більш індивідуальні відповіді про самопочуття.

Про це йдеться в анонсі компанії.

За даними OpenAI, тема здоров’я є однією з найпопулярніших у ChatGPT: щотижня понад 230 мільйонів людей у світі ставлять запитання, пов’язані зі здоров’ям і добробутом. Тепер вони можуть під’єднати, зокрема, медичні записи та застосунки на кшталт Apple Health, Function і MyFitnessPal — щоб ChatGPT міг допомогти розібратися з результатами аналізів, підготуватися до візиту до лікаря або отримати рекомендації щодо харчування та тренувань на основі власних даних.

Для розробки нової функції компанія протягом двох років консультувалася з понад 260 лікарями із 60 країн. Водночас OpenAI підкреслює, що ChatGPT Health «не призначений для діагностики або лікування» і має працювати як підтримка, а не заміна медичної допомоги.

Для Health обіцяють додаткові рівні конфіденційності. Цей режим працює як ізольований простір усередині ChatGPT: усі розмови, файли та підключені застосунки, пов’язані зі здоров’ям, зберігаються окремо від інших чатів. Інформація з Health не потрапляє у загальну історію та не використовується для навчання базових моделей штучного інтелекту.

Компанія також заявляє про додаткові рівні захисту, зокрема окреме шифрування чутливої інформації. Користувач може в будь-який момент переглянути або від’єднати підключені медичні записи та застосунки.

Функція наразі перебуває на стадії тестування. Є регіональні обмеження щодо доступних інтеграцій: частина підключень електронних медичних записів і деякі програми доступні лише в США, а для Apple Health потрібен iOS.

Щоб спробувати ChatGPT Health, користувачам пропонують записатися до листа очікування — після отримання доступу розділ з’явиться в лівому меню.