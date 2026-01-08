Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Бельгії хочуть ліквідувати найстаріший музей сучасного мистецтва — митці проти

Ірина Маймур 08 січня 2026
У Бельгії митці та музейна спільнота розкритикували план фламандської влади, який передбачає ліквідацію найстарішого музею сучасного мистецтва країни — M HKA в Антверпені.

Його колекцію з 8 тисяч робіт планують повністю перевезти до музею Smak у Генті, пише The Guardian.

За словами керівництва M HKA, запропоновані зміни містять «очевидні порушення законодавства» й можуть позбавити інституцію статусу музею. Питання планують розглянути в парламенті Бельгії цього тижня.

Рішення про фактичну ліквідацію M HKA ухвалили в жовтні: міністерка культури Фландрії Каролін Геннез скасувала будівництво нового музейного приміщення вартістю €80 мільйонів і оголосила про перенесення всієї колекції M HKA до Гента.

Проти цього плану виступили провідні художники. Один із найвпливовіших митців Бельгії Люк Тюйманс заявив, що «понизити музей до рівня артцентру — це просто божевілля», і наголосив, що колекцію неможливо «пересадити в іншу екосистему».

На знак протесту художники й музейні діячі ініціювали петицію на платформі Change.org із вимогою скасувати рішення уряду. У ній наголошують, що колекція M HKA має «як місцеве коріння, так і міжнародні зв’язки, сформовані протягом чотирьох десятиліть», а її делокалізація фактично означатиме знищення інституції.

До зібрання M HKA входять роботи міжнародних художників, зокрема Керрі Джеймс Маршалл, Аніша Капура та Марини Абрамович. Аніш Капур також надіслав лист до Міністерства культури, у якому заявив, що проти вилучення своїх робіт з M HKA і не може погодитися з рішенням, яке «ставить під ризик» збереження колекції.

Реформа уряду відбувається на тлі бюджетної кризи: дефіцит бюджету Бельгії становить 5,4 % ВВП — один із найвищих у ЄС. Сектор культури потрапив під жорсткі скорочення, які також ставлять під питання майбутнє нового брюссельського музею Kanal.

За планом міністерки, музейну систему регіону хочуть «оптимізувати», зосередивши колекції в трьох опорних музеях — історичного, модерного та сучасного мистецтва. Водночас фінансова інспекція Бельгії поставила під сумнів економічний ефект реформи, назвавши його «фрагментарним».

Навіть якщо перенесення колекції зменшить витрати з €8 до €5 мільйонів євро на рік, антверпенський музей у майбутньому буде змушений витрачати кошти на оренду виставкових проєктів. Крім того, Smak у Генті нині не має достатніх площ для зберігання всієї колекції M HKA й потребуватиме додаткових інвестицій.

Фото: Alice Wiegand / Wikimedia Commons
