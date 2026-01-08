Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Meta тестує ігри в чатах Threads — першою став баскетбол

Ірина Маймур 08 січня 2026
Компанія Meta тестує вбудовані ігри в чатах соцмережі Threads — першою стала проста баскетбольна мінігра.

Функція поки що внутрішня і недоступна для користувачів, пише TechCrunch.

Приховану можливість виявив реверс-інженер Алессандро Палуцці, який знайшов її в коді застосунку. На опублікованому скриншоті видно гру, де користувач свайпом закидає м’яч у кошик. Ідея гри, ймовірно, полягає в тому, щоб друзі змагалися між собою за найбільшу кількість влучань — за принципом інших мобільних баскетбольних ігор. У Meta підтвердили, що це внутрішній прототип, який наразі не планують відкривати для публічного доступу.

Компанія вже експериментувала з іграми в чатах. Торік в Instagram з’явилася прихована гра з емодзі в Direct. Користувачі мали рухати панельку внизу екрана, щоб емодзі не впало, і змагатися з іншою людиною в чаті за найвищий результат.

Вбудовані ігри можуть стати способом виділити Threads серед конкурентів. Ані X, ані Bluesky наразі не пропонують подібних функцій. Гейміфікація також може посилити конкуренцію з Messages від Apple, де ігри доступні через сторонні застосунки, зокрема GamePigeon.

Наразі невідомо, чи запустить Meta ігри в чатах офіційно та коли саме. Водночас Threads активно розширює функціонал: нещодавно платформа оновила Communities та додала пости, що автоматично зникають через 24 години.

Попри зростання аудиторії, Threads усе ще поступається конкурентам у США. За інформацією Pew Research Center, 21 % дорослих американців користуються X, тоді як Threads — 8 %, а Bluesky — 4 %.

Фото: Dave Adamson / Unsplash
