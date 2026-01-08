Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

П’єси Леся Подерв’янського вперше видали англійською

Ірина Маймур 08 січня 2026
П’єси Леся Подерв’янського вперше вийшли англійською мовою — їх видали у вигляді ілюстрованого артбука.

Про це повідомляє «Читомо».

Збірка має назву 10 Selected Plays. До неї увійшли десять обраних п’єс Подерв’янського, а також бонус — смс-оповідання «Кришку впєрьод!». Переклад англійською виконав Роман Фомов. Придбати артбук можна у фаншопі Леся Подерв’янського.

Лесь Подерв’янський — український художник і автор сатиричних п’єс, представник «нової хвилі». Від кінця 1970-х років він написав понад 50 текстів, у яких критично й іронічно осмислює радянську та пострадянську реальність. Його стиль вирізняється жорстким сарказмом і використанням ненормативної лексики.

Серед найвідоміших п’єс Подерв’янського — «Кацапи», «Павлік Морозов», «Гамлєт, або Феномен дацького капіталізму». 2011 року «Павлік Морозов» і «Сни Васіліси Єгоровни» поставили на театральній сцені. А «Гамлєт, або Феномен дацького кацапізму» та «Герой нашого часу» у 2021 році увійшли до топ 30 українських книжок часів Незалежності.

Зображення: фаншоп Леся Подерв’янського
